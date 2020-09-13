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Gıda kolisinden zehir çıktı

GÜNCEL HABERLERİ  | 13.09.2020 10:26 | Son Güncelleme

Van’ın İpekyolu ilçesindeki bir kargo şubesinde yapılan aramada, gıda kolisindeki pirinç torbasının içerisinde 506 gram metamfetamin ele geçirildi.Van Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamada, Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü görevlilerince İpekyolu ilçesinde faaliyet gösteren bir kargo şubesinde narkotik madde arama köpeği Zeus’un da katılımıyla arama yapıldığı belirtildi.

Van’ın İpekyolu ilçesindeki bir kargo şubesinde yapılan aramada, gıda kolisindeki pirinç torbasının içerisinde 506 gram metamfetamin ele geçirildi.
Van Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamada, Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü görevlilerince İpekyolu ilçesinde faaliyet gösteren bir kargo şubesinde narkotik madde arama köpeği Zeus’un da katılımıyla arama yapıldığı belirtildi. Açıklamada, “Yapılan detaylı aramada, 1 adet gıda kolisi içerisinde bulunan pirinç torbasına zulalanmış vaziyette 1 paket halinde toplam 506 gram metamfetamin maddesi ele geçirilmiştir. Elde edilen uyuşturucu madde ile ilgili olarak gözaltına alınan A.U. ve V.C., çıkarıldıkları adli makamlarca tutuklanmıştır” denildi.

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