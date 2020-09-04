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Gıda mühendisi iş yerinde böyle düştü

GÜNCEL HABERLERİ  | 04.09.2020 16:44 | Son Güncelleme

Mersin’in Tarsus ilçesinde bir gıda mühendisi, çalıştığı iş yerinde yüksekten düşerek hayatını kaybetti.

Mersin’in Tarsus ilçesinde bir gıda mühendisi, çalıştığı iş yerinde yüksekten düşerek hayatını kaybetti. Düşme anı güvenlik kamerasına yansıdı.
Olay, ilçeye bağlı Ferahim Şalvuz Mahallesi’nde bulunan un fabrikasında meydana geldi.
Öğlen saatlerinde iş yerinde dolaşan gıda mühendisi Hüsnü Ağca, un paketleme servisi önüne geldiğinde ayağının kaymasıyla 6 metre yükseklikten aşağıya düştü. Ağır yaralanan Hüsnü Ağca, Tarsus Devlet Hastanesine kaldırıldı. Burada yapılan tüm müdahalelere rağmen Ağca kurtarılamadı.
Hüsnü Ağca’nın düşme anı iş yerinde bulunan güvenlik kamerasında saniye saniye yansıdı.
Olayla ilgili soruşturma devam ediyor.

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