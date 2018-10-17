Gıda mühendisine pusu kurup dehşeti yaşattılar

Muğla'da Seydikemer İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü'nde gıda kontrol mühendisi, evli ve eşi 4 aylık hamile Mirati Haydar Dedeoğlu, 10 Ekim Çarşamba sabahı, Fethiye'nin Taşyaka Mahallesi Deliklitaş mevkisinde bulunan evinin önünde, kimliği belirsiz 2 kişi tarafından beyzbol sopasıyla dövüldü. Ambulansla hastaneye kaldırdılan Dedeoğlu'nun kafasına ve koluna dikiş atıldı. 1 gün sonra taburcu edilen Mirati Haydar Dedeoğlu'na, 15 gün iş göremez raporu verildi. Olayın ardından saldırganların kimliğinin belirlenmesi ve yakalanması için polis çalışma başlattı ancak saldırganlara ulaşılamadı.

O ANLARI ANLATTI

İş yerlerinde gıda ürünleri ve hijyen denetimleri yaptıklarını belirten, görevi sırasında birçok kez tehdit edildiğini söyleyen Mirati Haydar Dedeoğlu, özellikle bir işletme sahibi tarafından çok ağır tehditler aldığını ifade etti. Yaşadıklarını anlatan Dedeoğlu, evinin önündeyken kafasına sert şekilde vurulunca yere düştüğünü, saldırganların yüzünü göremediğini belirterek, sözlerini şöyle sürdürdü: