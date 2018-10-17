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Gıda mühendisine pusu kurup dehşeti yaşattılar

YAŞAM HABERLERİ  | 17.10.2018 11:11 | Son Güncelleme

Tarım ve Orman Müdürlüğü personeli olarak birçok iş yerinde gıda ve hijyen denetimi yapan gıda mühendisi Mirati Haydar Dedeoğlu (35), Muğla'nın Fethiye ilçesindeki evinin önünde kimliği belirsiz 2 kişi tarafından beyzbol sopasıyla dövüldü

Muğla'da Seydikemer İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü'nde gıda kontrol mühendisi, evli ve eşi 4 aylık hamile Mirati Haydar Dedeoğlu, 10 Ekim Çarşamba sabahı, Fethiye'nin Taşyaka Mahallesi Deliklitaş mevkisinde bulunan evinin önünde, kimliği belirsiz 2 kişi tarafından beyzbol sopasıyla dövüldü. Ambulansla hastaneye kaldırdılan Dedeoğlu'nun kafasına ve koluna dikiş atıldı. 1 gün sonra taburcu edilen Mirati Haydar Dedeoğlu'na, 15 gün iş göremez raporu verildi. Olayın ardından saldırganların kimliğinin belirlenmesi ve yakalanması için polis çalışma başlattı ancak saldırganlara ulaşılamadı.

O ANLARI ANLATTI

İş yerlerinde gıda ürünleri ve hijyen denetimleri yaptıklarını belirten, görevi sırasında birçok kez tehdit edildiğini söyleyen Mirati Haydar Dedeoğlu, özellikle bir işletme sahibi tarafından çok ağır tehditler aldığını ifade etti. Yaşadıklarını anlatan Dedeoğlu, evinin önündeyken kafasına sert şekilde vurulunca yere düştüğünü, saldırganların yüzünü göremediğini belirterek, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Görevim, perakende üretim ve toplu tüketim yerlerini denetlemek. Gördüğümüz eksikler insan sağlığına çok fazla olumsuz etki etmeyecek haldeyse, işletmelere süre veriyoruz. Süre sonunda gerekli tedbirlerin yapılıp, yapılmadığı tespit ediliyor. Ona göre işlemler sürüyor. Asli görevimiz bu. Yakın bir zamanda bir işletmeden açık bir şekilde hem ben hem birlikte görev yaptığımız arkadaşım tehdit aldık. Bu insanların gözlerini bu kadar karartacağını düşünemedim. Olay, evimin önünde kapıdan çıktıktan sonra oldu. Pusu kurmuşlar. Olay anında ilk darbeyi kafama aldım. Kafama 9 dikiş atıldı. Elimde de 6 dikiş var. Bu yaralar onarılacak, geçecek ama bıraktığı psikolojik izler zor geçer gibi. Kafama gelen darbeden sonra tekrar vurmaya devam ettiler. İnşallah bir daha böyle olaylar yaşanmaz. Farklı illerde de meslektaşlarım benzer olaylar yaşadı."

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Anahtar Kelimeler:
mühendis dayak tehdit saldırı

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