Gıda Mühendisliği öğrencilerden ‘Gıda Yüksek Komisyonu’ talebi

Üniversitelerin Gıda Mühendisliği Bölümlerin öğrencileri gıda sektöründen isimlerle buluşturan “Gıda Mühendisliği 10. Öğrenci Kongresi Bildirgesi” açıklandı. Bildirgede, Gıda Mühendisliği konularında toplum sağlığını ve gıda güvenliğini hiçe sayan beyan ve ifadelere cezai müeyyide uygulanması ve konunun, devletin en yetkili makamları nezdinde sahiplenilmesi gerektiği kaydedildi.

Geleceğin Gıda Mühendisi adaylarının gündem konularına ilişkin görüş ve değerlendirmelerini içeren Bildirgenin sonuç kısmındaki 5 madde şöyle:

“Öncelikle her meslek sahibi ve adayı gibi bizler de mesleğimizin misyon ve vizyonunun yanlış aksettirilmesine ve eksik/yanlış bilgilerle kamuoyunun bilgilendirilmesine büyük bir karşı duruş göstermenin gerekliliği üzerinde bir kez daha vurgu yapılması, farklı disiplinlerden özellikle medyayı kullanarak yapılan saldırı düzeyinde bilgi kirliliğine yol açacak beyan ve ifadelerin mutlak surette hukuki takibata alınması hususunda yetkili makamların himaye ve desteğinin ivedilikle kamuoyu ile paylaşılmasının gerekliliğine inanmaktayız.

Gıda Mühendisliği konularında yetkili/yetkilendirilmiş kişi ve kurumların dışında toplum sağlığını ve gıda güvenliğini hiçe sayan beyan ve ifadelerin mutlaka bir cezai müeyyideyle tecziye edilmelerinin sağlanması ve bu iradenin, devletin en yetkili makamları nezdinde sahiplenilmesi gerektiğini düşünmekteyiz.

Kamuda istihdam imkanı konusunda ötelenmiş ve ertelenmiş olan bir eğitim-öğretim disiplinin yeterli himaye ve desteği görmesi noktasında, özellikle KPS Sınavında oldukça kısıtlı ve yüksek puanlı kontenjan sıkıntısının giderilmesi ve makul seviyelere getirilmesinin sağlanmasını talep etmekteyiz.