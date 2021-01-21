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Gıda paketinden kaçak cep telefonu çıktı

21.01.2021 09:49 | Son Güncelleme:
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Adana’da polisin yaptığı operasyonda nohut, bulgur, kuru üzüm ve çay paketleri içinde 58 kaçak cep telefonu ele geçirildi.Adana Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) Şube Müdürlüğü ekipleri, kaçakçılığın önlenmesine yönelik yürütülen çalışmalar kapsamında, İncirlik uygulama noktasında durdurulan araçlarda arama yaptı.

Adana’da polisin yaptığı operasyonda nohut, bulgur, kuru üzüm ve çay paketleri içinde 58 kaçak cep telefonu ele geçirildi.
Adana Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) Şube Müdürlüğü ekipleri, kaçakçılığın önlenmesine yönelik yürütülen çalışmalar kapsamında, İncirlik uygulama noktasında durdurulan araçlarda arama yaptı. Bir yolcu otobüsünde kimlik kontrolü ve arama yapan polis, Kadir K. isimli yolcunun çantasında gümrük kaçağı 2 cep telefonu ele geçirdi. Bunun üzerine yolcunun bagajdaki valizinde de arama yapan polis, nohut, bulgur, kuru üzüm ve çay paketlerinin içerisine gizlenmiş halde 58 cep telefonu daha ele geçirdi.
Gözaltına alınarak emniyete götürülen Kadir K.’nin, ifadesinde, “Cep telefonlarını Suriyelilerden aldım. Belki bir miktar para kazanırım düşüncesiyle İstanbul’a götürüyordum” dediği öğrenildi.
Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen Kadir K., çıkarıldığı mahkemece adli kontrol şartıyla tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakıldı.

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