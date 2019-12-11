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Gıda paketlerine kalorileri yakmak için gereken 'egzersiz miktarları' yazılmalı

11.12.2019 14:06 | Son Güncelleme

İngiliz araştırmacılar, gıda paketlerinin üzerine, paketteki gıdanın kalorisinin yakılması için ne kadar egzersiz gerektiğinin yazılması gerektiğini söyledi. Uzmanlar, tüketicilerin bir pizzadaki kaloriyi yakmak için dört saat yürümeleri gerektiğini bilmelerinin iyi olacağı görüşünde.

Gıda paketlerine kalorileri yakmak için gereken 'egzersiz miktarları' yazılmalı

İngiliz araştırmacılar, gıda paketlerinin üzerine, paketteki gıdanın kalorisinin yakılması için ne kadar egzersiz gerektiğinin yazılması gerektiğini söyledi.

Uzmanlar, bir pizzadaki kaloriyi yakmak için dört saat yürümek, ya da bir çikolatayı yakmak için 22 dakika koşmak gerektiğini bilmenin, gıdanın enerji maliyeti konusunda daha büyük bir farkındalık yaratacağını düşünüyor.

Yapılan ilk araştırmalar da, egzersiz uyarılarının insanların daha az ve sağlıklı yemesini sağladığını gösteriyor.

Amaç, daha sağlıklı yeme alışkanlıklarıyla obeziteyle mücadele etmek.

14 farklı araştırmayı inceleyen Loughborough Üniversitesi'nden uzmanlar, gıda paketlerini bu şekilde etiketlemenin ortalama 200 kalori daha az alınmasını sağlayacağını belirtti.

Kaloriler hakkında

  • Bir yiyecek ya da içecekteki enerji miktarı kaloriyle (kcal) ölçülüyor.
  • Nefes almaktan koşmaya, vücudun işleyebilmesi için erkeklerin günde 2.500, kadınların ise günlük 2.000 kalori alması gerekiyor.
  • Yakabileceğinizden daha çok kalori almak kilo almaya, hatta obeziteye yol açıyor. Çünkü fazla kaloriler yağ olarak saklanıyor
  • Her gün çok az miktarda fazla yemek bile birikim yaratıyor

Kalori

Günde 200 kalori daha az alınması, kulağa çok fazlaymış gibi gelmeyebilir ancak Epidemioloji ve Kamu Sağlığı adlı bilimsel yayında yer alan araştımada uzmanlar, bu orandaki azalmanın bile ülke genelindeki obezite seviyelerine olumlu etkisi olacağını söylüyor.

İngiltere'de yetişkilerin üçte ikisinden fazlası fazla kilolu ya da obez.

Baş araştırmacı Prof Amanda Daley "Halkın yiyecekler konusunda daha iyi kararlar vermesi ve fiziksel açıdan daha aktif olması için farklı yollar bulmaya çalışıyoruz." dedi.

Daley, yiyecekleri "egzersiz kalorileri" ile etiketlemek, insanların ne yediklerini daha iyi anlamasını ve daha iyi tercihler yapmasını sağlıyor.

Prof. Daley, insanların belirli yiyecekleri yakmak için ne kadar fiziksel egzersiz gerektiğini öğrendiğinde şoke olduklarını belirtti.

Daley "İnsanların gıdalardaki kalori sayısını sürekli hafife aldıklarını biliyoruz. Örneğin bir çikolatalı muffin yediniz ve 500 kalori barındırıyor. Yakmak için 50 dakika dolayında koşmanız gerekiyor." dedi.

"Burada mesele diyet yapmak eğil. Mesele kamuoyunu eğitmek ve gıda tükettiğinizde bir enerji maliyeti olduğunu da anlamaları. Böylece 'Bu çikolotalı keki yakmak için iki saat harcamak istiyor muyum? Çikolatalı kek gerçekten buna değer mi?' diye kendilerine sorabilirler."

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