Gıda Sektörü Mersin’de Buluşuyor 

Bu yıl dokuzuncusu düzenlenen "Mersin Gıda, Gıda Teknolojileri ve Paketleme Fuarı" başladı. Sektörün tüm paydaşlarını buluşturan fuar, ağırlığı Arap ülkelerinden olmak üzere yabancı sektör alıcılarını, Mersin ve çevre illerden gelen üreticilerle bir araya getiriyor.

Fuarı düzenleyen CNR Holding'in İletişim Direktörü Reha Tartıcı’ya göre hedef yeni ve doğru pazarlar bulmak: “Mersin’in konumu, sahip olduğu değerler itibarıyla bugüne kadar hak ettiği değeri tam olarak bulamadığını düşünüyoruz, o yüzden buna katkı sağlamak amacıyla fuarlarımızı gerçekleştiriyoruz. Mersin sahip olduğu limanla aslında Türkiye’nin dünyaya açılan kapılarından bir tanesi. Belki de en önemli kapısı. Mersin’de tarımın, seracılığın gücünü, narenciye üretimini düşündüğümüzde Türkiye’de gıdada ve gıda ihracatında çok önemli bir noktada yer alıyor. Bunu doğru alıcıyla buluşturmak asıl amaç. Biz de doğru alıcılarla Mersinli üreticileri bir araya getirmek için çaba sarf ediyoruz.”

Tartıcı bu hedefle fuarın B2B (Business to Business - şirketler arası pazarlama ve satış uygulamaları) odaklı olduğunu söylüyor: “B2B diye tabir etmiş olduğumuz görüşmelerde, alım heyetleri vasıtasıyla, ki bu bizim tarafımızdan organize ediliyor, yurt dışından bu fuarda alım yapmak üzere bize müracaat eden, bizim yapmış olduğumuz yurt dışı tanıtımlarla bu fuara gelmek istediğini belirten kişileri bu fuara bizler getiriyoruz ve fuar alanı içinde belirlenen ayrı bir alanda o fuara katılan katılımcılarımızla randevulaştırarak bir araya getiriyoruz. Onlar kendilerini tanıtıp almak istedikleri ürünleri söylerken katılımcılarımız da onlarla yapmış oldukları görüşmeler neticesinde kendi mallarını tanıtıp onlara satmaya çalışıyorlar.”