Gıda Sektörü Mersin’de Buluşuyor 

Bu yıl dokuzuncusu düzenlenen "Mersin Gıda, Gıda Teknolojileri ve Paketleme Fuarı" başladı. Sektörün tüm paydaşlarını buluşturan fuar, ağırlığı Arap ülkelerinden olmak üzere yabancı sektör alıcılarını, Mersin ve çevre illerden gelen üreticilerle bir araya getiriyor.
Fuarı düzenleyen CNR Holding'in İletişim Direktörü Reha Tartıcı’ya göre hedef yeni ve doğru pazarlar bulmak: “Mersin’in konumu, sahip olduğu değerler itibarıyla bugüne kadar hak ettiği değeri tam olarak bulamadığını düşünüyoruz, o yüzden buna katkı sağlamak amacıyla fuarlarımızı gerçekleştiriyoruz. Mersin sahip olduğu limanla aslında Türkiye’nin dünyaya açılan kapılarından bir tanesi. Belki de en önemli kapısı. Mersin’de tarımın, seracılığın gücünü, narenciye üretimini düşündüğümüzde Türkiye’de gıdada ve gıda ihracatında çok önemli bir noktada yer alıyor. Bunu doğru alıcıyla buluşturmak asıl amaç. Biz de doğru alıcılarla Mersinli üreticileri bir araya getirmek için çaba sarf ediyoruz.”
Tartıcı bu hedefle fuarın B2B (Business to Business - şirketler arası pazarlama ve satış uygulamaları) odaklı olduğunu söylüyor: “B2B diye tabir etmiş olduğumuz görüşmelerde, alım heyetleri vasıtasıyla, ki bu bizim tarafımızdan organize ediliyor, yurt dışından bu fuarda alım yapmak üzere bize müracaat eden, bizim yapmış olduğumuz yurt dışı tanıtımlarla bu fuara gelmek istediğini belirten kişileri bu fuara bizler getiriyoruz ve fuar alanı içinde belirlenen ayrı bir alanda o fuara katılan katılımcılarımızla randevulaştırarak bir araya getiriyoruz. Onlar kendilerini tanıtıp almak istedikleri ürünleri söylerken katılımcılarımız da onlarla yapmış oldukları görüşmeler neticesinde kendi mallarını tanıtıp onlara satmaya çalışıyorlar.”
Beklentiler karşılanıyor mu?
Fuarın ilk gününde üreticilerin çoğu henüz istedikleri seviyeye ulaşamadıkları görüşündeydi. VOA Türkçe’ye konuşan Mersin Arıcılar Birliği Başkanı Adem Kurt yine de iyimserliğini koruyordu. “Birlik olarak Mersin fuarlarına sürekli katılım sağlıyoruz. Beklentimiz, uluslararası ve yerel çapta Mersin arısını ve bal ürünlerini tanıtmak. Şu ana kadar (uluslararası alıcılarla) bir kontak kurmadık ama olacağını umut ediyoruz. Yüzde yüz beklentimizi karşıladı diyemeyiz ama genel anlamda yeni ilişkiler kuruluyor, tanıtımı sağlanıyor en azından. Birçok kişi bal konusunda fikir sahibi olabiliyor, bu bizim için yeterli.”
Melikşah Sadıkoğlu ise yabancı bir firmayla görüştüklerini ancak henüz anlaşma sağlanmadığını söyledi. Sadıkoğlu kendilerinin de üretim yaptığı bakliyat sektöründe daha fazla katılım olması gerektiğini söyledi: “Lübnan’dan bir ziyaretçimiz oldu, görüştük tercüman vasıtasıyla, bizden barbunya talep etti. Liman çıkışı olacak şekilde bir fiyat verdik. Onlar da değerlendireceklerini söylediler, bu şekilde uğurladık… Satışımızı arttırabileceğimiz, bayilik verebileceğimiz firmalar bekliyoruz. Bunun için de bakliyat firmalarının burada yoğunluklu olması gerekiyor. Ancak şu an birkaç tane bakliyat firması katılmış. Henüz yarım gün oldu ama bakalım karşılayacak mı, şu an pek ümitli değiliz çünkü başlangıç çok hareketli gelmedi.”
Fuara Mersin’de yaşayan Suriyeliler'den de katılım var. Mersin’e 6 yıl önce Halep’ten gelen ve kahve ticareti yapan Muhammed Olabi, fuar aracılığıyla yeni pazarlara açılmayı hedefliyor: “Espresso, Türk kahvesi, İtalyan kahvesi gibi pek çok türde kahve satıyorum. İlk kez bir fuara katılıyorum. Türkiye’de halihazırda İstanbul, Gaziantep, Mersin gibi farklı şehirlere satış yapıyorum ama Avrupa ya da ABD gibi, Türkiye dışı pazarlar da bulmak istiyorum. Henüz 3 saat oldu fuar başlayalı, ciddi bir anlaşmamız olmadı ama potansiyel pek çok müşteri gördük, inşallah anlaşma sağlarız.”
Fuarda dondurulmuş gıdadan et ve et ürünlerine, hazır gıdadan bakliyata onlarca türde ürün sergileniyor. Fuar 10 Kasım’a kadar açık olacak.
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