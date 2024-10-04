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  4. Gıda terörü pes dedirtti! Tarım ve Orman Bakanlığı taklit-tağşiş yapılan gıda ürünlerini açıkladı

Gıda terörü pes dedirtti! Tarım ve Orman Bakanlığı taklit-tağşiş yapılan gıda ürünlerini açıkladı

Nilgün Akbıyık Nilgün Akbıyık Mynet Kadın / Sağlık Editörü
04.10.2024 07:21
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Esnaf ve restoranların yaptığı kirli tezgah bozuldu. Tarım ve Orman Bakanlığı, taklit-tağşiş yapılan ve sağlığı tehlikeye düşürebilecek gıdalar listesini yayınladı. Sahtekarların yaptıklarını ve ürünlerin içerisinde kullandıkları maddeleri duyanlar ise gerçekten inanamadı. Özellikle et ve et ürünlerinde yapılan sahteciliği tüketici asla ayırt edemiyor.

Gıda terörü pes dedirtti! Tarım ve Orman Bakanlığı taklit-tağşiş yapılan gıda ürünlerini açıkladı

Ne lahmacun ne kebap ne de sucuk... Bayılarak yenilen birçok et ürününde gerçek et bulunmuyor. Sahtekar işletmeciler birçok et ürününde sakatat, eşek ya da tavuk eti kullanarak sağlığı tehdit ediyor. Tarım ve Orman Bakanlığı'nın bu markaları deşifre etmesiyle kirli tezgah ortaya çıktı.

GIDA SAHTECİLİĞİ ORTAYA ÇIKTI

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Tarım ve Orman Bakanlığı, taklit-tağşiş yapılan ve sağlığı tehlikeye düşürebilecek gıdalar listesini "guvenilirgida.tarimorman.gov.tr" adresinde paylaştı. Tarım ve Orman Bakanlığı personeli tarafından vatandaşların hayatını ve sağlığını tehlikeye düşürecek şekilde bozulmuş ve değiştirilmiş 56 farklı ürün tespit edildi. Taklit-tağşiş yapıldığı kesinleşmiş 463 farklı ürün listede yayımlandı.

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Bitkisel yağın bulunmaması gereken ürünlerde bitkisel yağ yer alması, ürünlere kanatlı eti karıştırılması gibi birçok uygunsuzluk belirlendi. Sitedeki bilgiler, gerçekleştirilen denetimler ile birlikte sürekli olarak yenilenecek.

TARIM VE ORMAN BAKANLIĞI TAKLİT VE TAĞŞİŞ LİSTESİ İÇİN TIKLAYINIZ

(İHA)

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Anahtar Kelimeler:
Tarım ve Orman Bakanlığı tavuk eşek sakatat gıda
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