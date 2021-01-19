HABER

  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Güncel
  4. Gıda Toptancıları Sitesi’ndeki yangın kontrol altına alındı

Gıda Toptancıları Sitesi’ndeki yangın kontrol altına alındı

19.01.2021 21:30 | Son Güncelleme:
TAKİP ET Google News'i Takip Et

Gaziantep Gıda Toptancıları Sitesi’nde (GATEM) bulunan bir gıda toptancısına ait depoda çıkan yangın itfaiye ekiplerinin yoğun müdahalesi sonrası kontrol altına alındı.

Gaziantep Gıda Toptancıları Sitesi’nde (GATEM) bulunan bir gıda toptancısına ait depoda çıkan yangın itfaiye ekiplerinin yoğun müdahalesi sonrası kontrol altına alındı. Yangının bulunduğu depoda soğutma çalışmaları ise sürüyor.

Yangın, akşam saat 19.00 sıralarında Gaziantep Gıda Toptancıları Sitesi’nde (GATEM) bulunan ve hırdavat malzemeleri üzerine market toptancısı olan bir depoda çıktı. Depo içerisinde kimsenin olmadığı bir anda çıkan yangın, kısa sürede her tarafı sardı. Yangını gören vatandaşların ihbarı üzerine bölgeye çok sayıda itfaiye, polis ve sağlık ekibi sevk edildi.

25 araç ve 65 personelle müdahale edildi
Olay yerine intikal eden polis ekipleri çevrede geniş güvenlik önlemi alırken, Gaziantep Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı ekipleri ise depoyu saran yangına müdahale etti. Yaklaşık 25 araç ve 65 itfaiye personeli ile yapılan müdahale ve iki saatlik çalışmanın ardından yangın kontrol altına alındı. Yangını kontrol altına alan itfaiye ekipleri, bölgedeki soğutma çalışmalarını da yoğun şekilde sürdürmeye devam ediyor.

Olayda yaralanan olmazken, elektrik panosundan çıktığı iddia edilen yangının kesin çıkış nedeni ile ilgili geniş çaplı soruşturma başlatıldı.

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
PARTNER Neslihan Atagül'den üzücü haber Neslihan Atagül'den üzücü haber
Bakan Koca'dan aşı açıklamasıBakan Koca'dan aşı açıklaması
59 nerenin plakası? Hangi ilin araç plaka kodu 59?59 nerenin plakası? Hangi ilin araç plaka kodu 59?
1/

En Çok Okunan Haberler

İbo Show kavgası! Oktay Kaynarca kızdı

İbo Show kavgası! Oktay Kaynarca kızdı

Kar yeniden bastırdı, trafik kilitlendi

Kar yeniden bastırdı, trafik kilitlendi

Çok önemli gelişme: Aşının etkinlik oranı yüzde 100

Çok önemli gelişme: Aşının etkinlik oranı yüzde 100

Bomba ayrılıktan sonra bomba transfer

Bomba ayrılıktan sonra bomba transfer

Hakan Şükür'ün babasının cezası belli oldu

Hakan Şükür'ün babasının cezası belli oldu

Kız arkadaşına kurşun yağdıran polisten kan donduran mesaj

Kız arkadaşına kurşun yağdıran polisten kan donduran mesaj

İlginizi Çekebilir

iPhone'da sürpriz koronavirüs detayı

iPhone'da sürpriz koronavirüs detayı

Kadir Şeker davasında flaş gelişme

Kadir Şeker davasında flaş gelişme

Dünyaca ünlü mağaraya sel engeli

Dünyaca ünlü mağaraya sel engeli

Biden'ın açıklaması sonrası binlerce kişi yola koyuldu

Biden'ın açıklaması sonrası binlerce kişi yola koyuldu

Şoke eden iddia! 'Telefonumu müstehcen sitelerde yayınlattı'

Şoke eden iddia! 'Telefonumu müstehcen sitelerde yayınlattı'

Koronavirüs yasakları ne zaman bitecek? Tarih verdi

Koronavirüs yasakları ne zaman bitecek? Tarih verdi

Diğer Haberler

Bakan Koca'dan aşı açıklaması

Bakan Koca'dan aşı açıklaması

650 yıllık İncil’i 3 milyon dolara jandarmaya satmaya çalışırken yakalandılar

3 milyon dolara satmaya çalışırken yakalandılar! Tam 650 yıllık

Kastamonu'da öldü diye morga kaldırılan işçi tekrar canlandı

Öldü diye morga kaldırılan işçi tekrar canlandı

Sağlık Bakanlığı açıkladı: İşte 19 Ocak Türkiye koronavirüs tablosu

Sağlık Bakanlığı açıkladı: İşte 19 Ocak koronavirüs tablosu

Türkiye'den Yunanistan'a tepki: Trajikomik

Türkiye'den Yunanistan'a tepki: Trajikomik

İngiltere'de salgının başlangıcından bu yana en yüksek ölüm sayısı

İngiltere'de korkutan artış! Ölüm sayısı rekor kırdı

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.