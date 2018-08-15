Gıda toptancısına hırsızlık için giren 3 kişi yaralandı

Hasan DÖNMEZ KONYA (DHA) KONYA'da gıda toptancılığı yapan iş yerine hırsızlık için giren 3 kişi polis tarafından yakalandı. Olay, saat 03.00 sıralarında merkez Selçuklu ilçesi Musalla Bağları Mahallesi Gökler Sokak'ta meydana geldi. Aynı sokakta evinin balkonunda oturan bir kişi,3 kişinin gıda toptancılığı yapan Hasan Akdil'e ait iş yerinin kapısın zorla açmaya çalıştığını fark etti. Bunun üzerine polise haber verdi. Olay yerine çok sayıda polis sevk edildi. Polis, iş yerinin önüne geldiğinde arızalanan motosikletlerini tamir ettiğini ileri süren ve gözcülük yaptığı anlaşılan Mehmet Emin K. (20) ile Engin Y.'yi (19) yakaladı. Motosikletinde çalıntı olduğu belirlendi. Polis üçüncü kişini ise iş yerinin muhasebe bölümünün havalandırma camından içeriye girdiğini belirledi. Aynı pencereden içeri giren polis, içeride yaptığı aramada 2'nci katta brandanın altına saklanan Kemal A.'yı (24) yakaladı. 'Hırsızlık, yağma ve uyuşturucu ticareti yapmak' suçundan poliste kaydı bulunan Kemal A.'nın yapılan üst aramasında iş yerinden çaldığı 500 lira ele geçirildi. Kapının açılması için iş yeri sahibi Hasan Akdil çağrıldı. Kapı açıldıktan sonra şüpheli Kemal A., dışarı çıkartıldı. Gözaltına alınan şüpheliler, polis merkezine götürüldüğü sırada gazetecileri, Sanki cinayet işledik diyerek tehdit etti. Soruşturma sürüyor.
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