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Gıda Yüksek Mühendisi Tanuğur’dan korona virüsüne propolis ve sirke tavsiyesi

SAĞLIK HABERLERİ  | 31.01.2020 12:01 | Son Güncelleme

Gıda Yüksek Mühendisi Aslı Elif Tanuğur Samancı, Dünya Sağlık Örgütünün Korona virüsü hakkında verdiği bilgilere istinaden virüslere karşı bağışıklığı güçlü tutmanın yollarını aktardı.Dünya Sağlık Örgütünün verdiği bilgilere göre Çin’in Wuhan kentinde ortaya çıkan ve kısa bir süre içerisinde birçok ülkeye yayılan korona virüs üst solunum yollarında enfeksiyona yol açabilen viral etkenlerden biri.

Gıda Yüksek Mühendisi Tanuğur’dan korona virüsüne propolis ve sirke tavsiyesi

Gıda Yüksek Mühendisi Aslı Elif Tanuğur Samancı, Dünya Sağlık Örgütünün Korona virüsü hakkında verdiği bilgilere istinaden virüslere karşı bağışıklığı güçlü tutmanın yollarını aktardı.
Dünya Sağlık Örgütünün verdiği bilgilere göre Çin’in Wuhan kentinde ortaya çıkan ve kısa bir süre içerisinde birçok ülkeye yayılan korona virüs üst solunum yollarında enfeksiyona yol açabilen viral etkenlerden biri. Korona virüs enfeksiyonu, öksürük, nefes darlığı, ciddi halsizlik, boğaz ağrısı ve yüksek ateş gibi solunum sistemi hastalıklarının belirtileri şeklinde kendini gösteren ve hali hazırda aşı veya tedavisi bulunmayan bir rahatsızlık. Gıda Yüksek Mühendisi Aslı Elif Tanuğur Samancı, bağışıklık sistemi güçlü olan kişilerin virüs kaynaklı enfeksiyonları daha kolay atlattığını belirtti. Tanuğur, antibiyotiklerin virüslere karşı etkili olmadığını bu nedenle özellikle virüslere karşı etkili doğal ürünlerin yoğun şekilde kullanılması gerektiğini belirtti. Tanuğur “Gribe yakalanan kişiler öncelikle istirahat etmeli, yeterli sıvı ve bol miktarda taze sebze, meyve tüketmelidir” dedi.

"Antimikrobiyal özellik gösteren propolis"
Tanuğur, “Ayrıca antioksidan içeriği yüksek olan; soğan, sarımsak, elma sirkesi, zerdeçal, zencefil, tarçın gibi besinler ve antioksidan özelliğinin yanı sıra yüksek antiviral ve antimikrobiyal özellik gösteren propolis de mutlaka beslenme planına dahil edilmelidir” dedi.
Tanuğur, Seyahat boyunca bağışıklık sisteminin güçlü olması için seyahat öncesi hangi besinlerin tüketilmesi gerektiğinden de bahsetti. “Virüs kaynaklı enfeksiyonlarda beslenme çok önemlidir. Propolis, arı sütü, ginseng, zencefil, zerdeçal gibi antioksidan açısından zengin gıdalar ayrıca yararlı mikroorganizmalar içeren yoğurt, arı ekmeği gibi prebiyotik besinler tüketilmesine özen gösterilmelidir” dedi.
Tanuğur, Propolisin dünyada bilinen en güçlü doğal antioksidan gıda olduğunu, nar suyundan 80 kat daha fazla antioksidan içerdiğini ve bu antioksidan maddelerin aynı zamanda antiviral özellik de gösterdiğini belirtti.

"Sirke fermente ürün"
Tanuğur ayrıca sirkenin çok eski yıllardan bu yana kullanılan özel bir fermente ürün olduğunu söyledi. Tanuğur, "Sirke, içeriğinde bulunan organik asitler, fenolik bileşikler, vitaminler ve mineraller sayesinde; antimikrobiyal, antioksidan, antidiyabetik, antikarsinojenik, antiviral etkiler başta olmak üzere sağlık üzerine birçok olumlu etki göstermektedir. Ayrıca sirke tüketimi virüslere karşı dezenfektan özellik göstererek vücudu korumaya yardımcı olur. Her gün bir kaşık ham bala bir kaşık sirke, 10 damla propolis, bir tutam zencefil, zerdeçal ve tarçın ekleyip, iyice karıştırıp günde en az 2 defa tüketmenizi tavsiye ederim. Bu sayede hem bağışıklık sisteminiz desteklenir hem de vücudunuz için antiviral bir ortam oluşur” dedi.

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