HABER

  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Sağlık
  4. Gıda zehirlenmelerine neden oluyor! Bu şekilde görünüyorsa...

Gıda zehirlenmelerine neden oluyor! Bu şekilde görünüyorsa...

23.05.2022 10:54 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Havaların ısınmasıyla birlikte dondurmalar da yenilmeye başlandı. Dondurmalar oldukça lezzetli olsa da sağlığı tehdit edebiliyor. Yenilen dondurmanın şekli ve tadı sağlık konusunda uyarıyor. Farklı tada ve görünüşe sahip dondurmalar gıda zehirlenmesine neden olabiliyor. Dondurma seçerken dikkat etmeniz gereken noktalar bulunuyor.

Gıda zehirlenmelerine neden oluyor! Bu şekilde görünüyorsa...

Yaz ayları denilince ilk akla gelenler arasında dondurma bulunuyor. Dondurma eşsiz lezzetiyle her yaştan insan tarafından sevilerek tüketiliyor. Ancak yenilen yanlış dondurmalar sağlığımız için tehlike oluşturuyor. Gıda Mühendisleri Odası Antalya Şube Başkanı Ali Manavoğlu, içinde küçük buz parçacıkları ve kristalleşme oluşan dondurmanın, gıda zehirlenmesine yol açabileceği için kesinlikle yenilmemesi gerektiğini söyledi. Manavoğlu, "Kristalimsi, kumsu tat gelmesi dondurmanın eriyip, yeniden donduğunun en büyük kanıtıdır. Zararlı mikroorganizmalar nedeniyle ishal, ateş, kusma, halsizlik belirtileri görülebilir" dedi.

DONDURMA ZENGİN MİNERALLER İÇERİYOR

d6

Dondurmanın protein, karbonhidrat, yağ ve A, B, C, D, E vitaminleri, kalsiyum, fosfor, magnezyum, sodyum, potasyum, demir ve çinko gibi mineraller açısından zengin bir gıda maddesi olduğunu belirten Ali Manavoğlu, "Sıcak yaz günlerinde serinletici özelliği nedeniyle sevilerek tüketilen dondurmanın sütten imal edilmesi nedeniyle her süt ürünü gibi bozulmaya, mikroorganizma üremesine elverişli gıda maddesi. Hijyenik ortamda muhafaza edilmeyen dondurma, gıda zehirlenmesine neden olabilir" diye konuştu.

DONDURMANIN HİJYENİK KOŞULLARDA SERVİS EDİLMESİ GEREKİYOR

d5

Dondurmayı külaha servis yapmak için kullanılan kaşıkların iş bittiğinde satış elemanı tarafından bir bardak su içine konmasının önemli yanlışlardan biri olduğuna dikkati çeken Manavoğlu, su içinde oluşan mikroorganizmaların kaşıkla dondurmaya bulaştığını ifade etti. Manavoğlu, servis kaşıklarının sık sık yıkanıp, temizlenmesi gerektiğini vurguladı.

DONDURMA UYGUN SICAKLIKTA MUHAFAZA EDİLMELİ

d4

Dondurmanın bozulmaya karşı hassas gıda maddesi olması nedeniyle üretildikten sonra satışa sunuluncaya kadar mutlaka derin dondurucularda muhafaza edilmesi gerektiğini vurgulayan Manavoğlu, şöyle devam etti:"Sütten üretilen dondurma uygun sıcaklıkta muhafaza edilmezse salmonella, listeria monocytogenes, enterobacteriaceae bakterileri oluşabilir. Dondurma sıfırın altında 18 derecede muhafaza edilmeli. Dondurmayı kaşık ile alırken, donmuş olmasına dikkat edilmeli. Tattığınızda kristalimsi, kumsu tat gelmesi dondurmanın eriyip yeniden donduğunun en büyük kanıtıdır. Zararlı mikroorganizmalar nedeniyle ishal, ateş kusma, halsizlik belirtileri görülebilir."

AMBALAJINDA GÖRSEL BOZUKLUK VARSA DİKKAT

d3

Yeterli soğutma sistemi olmayan, güneş ışığı ve toza maruz kalan ortamlarda satışa sunulan dondurmaların sağlığı olumsuz etkileyebileceğine dikkati çeken Manavoğlu, ambalajlı satılan dondurmanın etiket üzerinde yer alan, üretim ve son kullanma tarihine dikkat edilmesi, ambalajı yırtılmış, tadı, kokusu değişmiş dondurmaların tüketilmemesi gerektiğini dile getirdi. Renkli görünümü, meyveli aromasıyla severek tüketilen ambalajlı ürünlerin etiketine bakıldığında çoğunun bitkisel yağlı sütlü buz olduğunu anlatan Manavoğlu, "Ambalajlı ürünleri tüketirken bozulduğunu kolaylıkla anlayabiliriz. Yaz aylarında güneşte bekletilen dondurma dolabında gündüz sıcaklığında bir miktar erimiş, sonrasında tekrar donmuş ürünlere rastlanabilir. Ambalajında görsel bozukluk varsa ürünün bozulmasını anlayabilirsiniz. Tüketici dondurma ambalajını atmadan ilgili firmaya bilgi vermeli" değerlendirmesinde bulundu.

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
İbn-i Sina’dan o soruna kökten çözüm! Hemen uygulayınİbn-i Sina’dan o soruna kökten çözüm! Hemen uygulayın
Kalp krizi geçirdiğini anladı, acile sürdü! Doktorun mucize gibi hayata dönüş mücadelesiKalp krizi geçirdiğini anladı, acile sürdü! Doktorun mucize gibi hayata dönüş mücadelesi
Muhalefet 1994 hezimetine doğru gidiyorMuhalefet 1994 hezimetine doğru gidiyor
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum

En Çok Okunan Haberler

İşte temmuz ayındaki zamlı maaşlar…

İşte temmuz ayındaki zamlı maaşlar…

12 boyunca ödenecek 1.100 TL nakit desteği!

12 boyunca ödenecek 1.100 TL nakit desteği!

Abdülhamid’in torununa olay olacak cevap!

Abdülhamid’in torununa olay olacak cevap!

Firari FETÖ'cü Arif Erdem ortaya çıktı!

Firari FETÖ'cü Arif Erdem ortaya çıktı!

Mansur Yavaş ve Ekrem İmamoğlu el sıkışmadı mı? Fotoğraflı yanıt

Mansur Yavaş ve Ekrem İmamoğlu el sıkışmadı mı? Fotoğraflı yanıt

Dikkat çeken sözler! 'Borcu kapatmak isteyecektir...'

Dikkat çeken sözler! 'Borcu kapatmak isteyecektir...'

İlginizi Çekebilir

Erotik fotoğraflarını savundu! “Bu feminist bir hareket”

Erotik fotoğraflarını savundu! “Bu feminist bir hareket”

'Ateşten elbise'sini giydi! "Elbise nerede?" yorumu yağdı

'Ateşten elbise'sini giydi! "Elbise nerede?" yorumu yağdı

Son zamanlar kullanıcılardan tam not alan en güzel ve rahat iç giyim ürünleri

Son zamanlar kullanıcılardan tam not alan en güzel ve rahat iç giyim ürünleri

Cinsel ilişki için şehir değiştirdi! “Burada günah sayılmıyor”

Cinsel ilişki için şehir değiştirdi! “Burada günah sayılmıyor”

“Arkadaşlarıma eski sevgililerimi ayarlıyorum”

“Arkadaşlarıma eski sevgililerimi ayarlıyorum”

Dua Lipa'nın konser sonrası olay olan elbisesine alternatif...

Dua Lipa'nın konser sonrası olay olan elbisesine alternatif...

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.