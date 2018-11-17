Gıda zehirlenmesi şüphesiyle hastaneye kaldırılan askerler taburcu oldu

Cemil SEVAL/MANİSA, (DHA)- MANİSA'da gıda zehirlenmesi şüphesiyle hastaneye kaldırılan 21 asker, tedavilerinin ardından taburcu edildi.

Manisa 1'inci Komando Eğitim ve Tugay Komutanlığı Albay Mehmet Arif Seyhun Kışlası'nda görev yapan askerlere dün akşam yemeğinde kıymalı patates, çorba, bulgur pilavı ve puding verildi. 5 bin kişinin yediği akşam yemeği sonrası askerlerden 21'i, mide ve baş ağrısı şikayetiyle saat 22.30 sıralarında Merkezefendi Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Manisa İl Sağlık Müdürlüğü'nden alınan bilgiye göre, 'Hafif besin zehirlenmesi' teşhisi konularak ayakta tedavi gören askerler, tedbir amaçlı gözlem altında tutulmalarının ardından, bugün saat 13.30'da taburcu edildi.

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