HABER

Gıda zehirlenmesinde sayı 74’e yükseldi

YAŞAM HABERLERİ  | 23.02.2019 01:38 | Son Güncelleme

Karabük Belediyesi tarafından kent meydanına kurulan indirim çadırında yedikleri tavuklu pilavdan zehirlenerek hastaneye başvuranların sayısı 19’u çocuk olmak üzere 74 kişiye ulaştı."Vatandaşa İndirim, Esnaf Destek" çadırı olarak kent meydanına kurulan indirim çadırında satılan tavuklu pilavdan zehirlenenlerin sayısı 74’e yükseldi.

Karabük Belediyesi tarafından kent meydanına kurulan indirim çadırında yedikleri tavuklu pilavdan zehirlenerek hastaneye başvuranların sayısı 19’u çocuk olmak üzere 74 kişiye ulaştı.
"Vatandaşa İndirim, Esnaf Destek" çadırı olarak kent meydanına kurulan indirim çadırında satılan tavuklu pilavdan zehirlenenlerin sayısı 74’e yükseldi. Yaşanan olay sonrası hastaneye gelerek konu hakkında bilgi alan Karabük Valisi Fuat Gürel sayının giderek artabileceğini, gerekli işlemlerin yapılması için ilgili birimlere gereken talimatları verdiklerini söyledi.
Vali Gürel, Karabük Eğitim ve Araştırma Hastanesine, Safranbolu Devlet Hastanesine ve Medikar Hastanesine toplam 74 kişinin gıda zehirlenmesi şüphesi ile müracaat ettiğini belirterek, “Arkadaşlar hızlı bir şekilde tedavi süreçlerine başladılar. Şuana kadar Allah’a şükür bir sıkıntı yok. Tahminimiz, beyanlardan yola çıkarak esnaf günleri çadırında yedikleri tavuklu pilavdan kaynaklandığını düşünüyoruz. Şuan için sorun yok. İnşallah hızlı bir şekilde tedavilerini yapıp evlerine göndereceğiz. Şuan için durumu ağır olan yok. Genel hatları ile bir mide bulantısı, halsizlik var. Serumları takıldı, hızlı bir şekilde düzelme seyrine girildi” açıklamalarında bulundu.
Vali Gürel, en son olarak hastaneye başvuranların sayısının 19’u çocuk olmak üzere 74 kişi olduğunu söyledi.
Gürel, Karabük İl Tarım ve Orman Müdürü Çetin Ayvalık’a tavuklu pilav satışı yapan şahıs hakkında işlem yapılması için gerekli talimatları verdi.

Gıda zehirlenmesinde sayı 74’e yükseldi

Gıda zehirlenmesinde sayı 74’e yükseldi

Gıda zehirlenmesinde sayı 74’e yükseldi

Gıda zehirlenmesinde sayı 74’e yükseldi

Gıda zehirlenmesinde sayı 74’e yükseldi

Gıda zehirlenmesinde sayı 74’e yükseldi

Gıda zehirlenmesinde sayı 74’e yükseldi

Gıda zehirlenmesinde sayı 74’e yükseldi

Gıda zehirlenmesinde sayı 74’e yükseldi

Gıda zehirlenmesinde sayı 74’e yükseldi

Gıda zehirlenmesinde sayı 74’e yükseldi

Gıda zehirlenmesinde sayı 74’e yükseldi

Gıda zehirlenmesinde sayı 74’e yükseldi

Gıda zehirlenmesinde sayı 74’e yükseldi

Gıda zehirlenmesinde sayı 74’e yükseldi
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

'İlk kez söylüyorum' deyip açıkladı! Bu sözler çok konuşulacak: Zehirli silah...

'İlk kez söylüyorum' deyip açıkladı! Bu sözler çok konuşulacak: Zehirli silah...

Venezuela'da hareketlilik! Ordu, halka ateş açtı: Ölü ve yaralılar var

Venezuela'da hareketlilik! Ordu, halka ateş açtı: Ölü ve yaralılar var

İstanbul için bir uyarı daha! Meteoroloji beklenen kar örtüsünü açıkladı

İstanbul için bir uyarı daha! Meteoroloji beklenen kar örtüsünü açıkladı

14 yaşında baba katili oldu! Kendini böyle savundu

14 yaşında baba katili oldu! Kendini böyle savundu

Terim çıldırdı, hakemler polis çağırdı!

Terim çıldırdı, hakemler polis çağırdı!

Bakan'dan erken emeklilik açıklaması

Bakan'dan erken emeklilik açıklaması

İlginizi Çekebilir

200TL'lik alışverişlerde %20 indirim sizleri bekliyor!

200TL'lik alışverişlerde %20 indirim sizleri bekliyor!

Evden kaçan gençler bu halde bulundu! 'Gidin, canımız acımıyor'

Evden kaçan gençler bu halde bulundu! 'Gidin, canımız acımıyor'

Sürpriz ürünlerde her gün yenilenen fırsatları kaçırmayın!

Sürpriz ürünlerde her gün yenilenen fırsatları kaçırmayın!

Yağmur bebek tıp literatürüne girebilir! Doktorlar şaşkın

Yağmur bebek tıp literatürüne girebilir! Doktorlar şaşkın

Görüntüsü olay olmuştu! Dilara yine gözaltına alındı

Görüntüsü olay olmuştu! Dilara yine gözaltına alındı

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Taksim'de Arap turistle otobüsçüler arasındaki kavga kamerada

Taksim'de dehşete düşüren görüntüler!

TEM Otoyolu'nda feci kaza! Taş yüklü kamyona arkadan çarptı

TEM Otoyolu'nda gece yarısı feci kaza!

5 yaşındaki zihinsel engelli çocuğa okulda şiddet iddiası

5 yaşındaki zihinsel engelli çocuğa okulda şiddet iddiası

3 kız öğrenci, bir arkadaşlarını dövüp, yerde sürükledi

3 kız öğrenci, bir arkadaşlarını dövüp, yerde sürükledi

Yeni keşfedilen bitkiye Aziz Sancar'ın adı verildi! İşte nedeni...

Yeni keşfedildi, onun ismi verildi! İşte nedeni...

'İşsizlikten bunaldım' diye not bırakıp intihar etti

Not bırakıp intihar etti! Her satırı yürekleri sızlattı

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.