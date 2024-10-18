Gıda zehirlenmesine ne iyi gelir? Gıda zehirlenmesi kendi kendine geçer mi? Gıda zehirlenmesinden sonra ne yemeli?

Gıda zehirlenmesi durumunda hemen müdahale edilmeli ve önce zehirlenmenin kaynağı tespit edilmelidir. Bireysel ya da toplu olarak gıda zehirlenmesi durumuna maruz kalmak mümkün olabilir. Erken müdahale son derece önemlidir çünkü aksi durumda hasta kurtarılamayabilir. Müdahale ne kadar erken olursa o kadar etkili de olur. Özelikle çocuklar ve hamileler ile ileriki yaştaki insanların çok dikkat etmesi gerekir.

Gıda zehirlenmesine ne iyi gelir?

Yaşanan gıda zehirlenmesine neyin iyi geleceği ve zehirlenmenin nasıl geçeceği nasıl ve hangi nedene bağlı olarak zehirlenme yaşandığı ile birebir ilgilidir. Yapılan ilk müdahalede zehirlenmenin kaynağı bilinmelidir.

Ancak zehirlenme durumundan şüphe edildiği zaman ilk yapılacak olan şey su içmektir. Gıda zehirlenmeleri ishal ya da kusma ile birlikte görülebilir. Bu yüzden vücut çok su kaybedebilir. Dengeyi sağlayabilmek için bolca su içmek önemlidir.

Gıda zehirlenmesi nasıl geçer?

Gıda zehirlenmesi belirtileri ve tedavisi birbiriyle ilintilidir. Çünkü belirtilere göre bir tedavi ve ilk müdahale uygulanması gerekir. Evde yaşanan gıda zehirlenmelerinin önüne geçebilmek de mümkün olur.

Bireysel temizlik bu anlamda çok önemlidir. Ancak dışarıda yaşanabilecek gıda zehirlenmelerinin de önüne geçebilmek için güvenli olmayan mekânlarda yemek yememek gerekir.

Zehirlenme belirtileri ne kadar sürede ortaya çıkar?

Gıda zehirlenmesi yaşayan bir kişide ilk belirtiler hemen ortaya çıkabilir. Ancak bazı durumlarda belirtilerin görülmesi daha uzun da sürebilir. Evde ya da dışarıda yaşanan gıda zehirlenmeleri farklı sürelerde belirti gösterebilir.

Genel olarak gıda zehirlenmesi yaşayan kişide belirtiler yarım saat ile 8 saat arası bir sürede görülebilmektedir. Bu belirtilerin ilerlemesi de 6 saat ile 1 gün içinde değişen bir süreç içinde gerçekleşebilir.

Gıda zehirlenmesi kaç saat sonra belli olur?

Bir kişi gıda zehirlenmesi yaşadığını en az yarım saat en çok 72 saat içinde anlayabilir. Çeşitli belirtiler takip edilerek gıda zehirlenmesi yaşanıp yaşanmadığı ya da zehirlenmenin gıda zehirlenmesi olup olmadığı anlaşılabilir. En bilinen gıda zehirlenmesi belirtileri şunlardır:

İshal

Bulantı

Kusma

Kontamine olan besinlere tepki verme

Çok güçlü karın ağrısı

Terleme

Gıda zehirlenmesinde kusmak iyi midir?

Kusmanın gıda zehirlenmesi yaşadığı düşünülen bir kişiye iyi gelebileceği bilenmektedir. Midenin bağırsaklara geçmesi için engel olduğu toksin yüklü besinler, kusma eylemi sırasında dışarı atıldığı için kusma zehirlenmelerde önerilir.

Eğer zehirlenen kişi gıda zehirlenmesi yaşıyorsa ve az miktarda kusarsa tüm toksinli besinleri atamayabilir. Toksinlerin belli orandaki kısmı da bağırsaklara geçer. Bu noktada zehirlenen kişide ishal belirtisi de görülebilir.

Gıda zehirlenmesinde ne yapılır?

Gıda zehirlenmesi sürecinde bol miktarda sıvı ve özelikle su tüketmek önemlidir. Ayrıca bu süreçte yağlı gıdalar önerilmez. Kusma ve ishal kişiye sıvı kaybettireceği için bolca sıvı tüketilmesi önemlidir.

Gıda zehirlenmesi ne zaman geçer?

Besin zehirlenmesi yaşayan kişilerde belirtiler genel olarak 2 ya da 3 gün içinde kendiliğinden azalarak yok olur. Bu durumda herhangi bir tedavi uygulamak gerekmeyebilir. Ancak yine de risk almamak ve zehirlenme şüphesi olduğunda hemen doktora ya da bir sağlık kurumuna gitmek gerekir.

Gıda zehirlenmesi kendi kendine geçer mi?

Hafif olarak ortaya çıkan gıda zehirlenmeleri kendiliğinden kısa zaman içinde geçebilir. Birkaç gün içinde takip edilerek hem belirtileri azalabilir hem de gıda zehirlenmesi etkisi tamamen yok olabilir. Kendiliğinden geçen gıda zehirlenmeleri de olasıdır ancak risk almamak gerekir.

Gıda zehirlenmesinden sonra ne yemeli?

Zehirlenen kişinin zehirlenme sürecinde ve sonrasında yemesi ve yememesi gereken bazı besinler vardır. Mideyi ve bünyeyi rahatlatmak için yemesi önerilen yiyeceklerin başında şunlar gelir: