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  4. Gıdada skandal bitmiyor! Bu kez de o şehirdekilere at eti yedireceklerdi: Kilolarca ele geçirildi

Gıdada skandal bitmiyor! Bu kez de o şehirdekilere at eti yedireceklerdi: Kilolarca ele geçirildi

Ufuk Dağ Ufuk Dağ Mynet Haber / İçerik Editörü
04.11.2024 14:51
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Tarım ve Orman Bakanlığının ifşa ettiği listede birçok ilde çok sayıda ürünün vatandaşlara servis edildiği ortaya çıkmıştı. Skandallara bir yenisi daha eklendi. Kastamonu'da Adana'dan getirildiği tespit edilen 75 kilogram at eti yakalandı. Konuyla ilgili suç duyurusunda bulunuldu.

Gıdada skandal bitmiyor! Bu kez de o şehirdekilere at eti yedireceklerdi: Kilolarca ele geçirildi

Domuz eti, sağlıksız boyalar hatta uyuşturucu... Gıdada birçok üründe yasaklı madde tespit edilmişti. Kamuoyunun yakından takip ettiği skandallara bir yenisi daha eklendi. Kastamonu'da Şehirlerarası Otobüs Terminali'nde at eti olduğu değerlendirilen 75 kilogram et ele geçirildi. Kastamonu İl Tarım ve Orman Müdürlüğü ekiplerince etlere incelenmek üzere el konuldu.

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(Fotoğraf temsilidir)

EKİPLER ŞÜPHELENDİ

Kastamonu Şehirlerarası Otobüs Terminali'nde görevli zabıta ekipleri, denetim yaptıkları sırada hijyen şartlarına uygun olmayan şekilde poşetler içerisinde etler tespit etti.

ADANA'DAN GETİRİLDİ

Ekipler, yaptıkları incelemede etlerin Adana'dan Kastamonu'ya otobüslerle getirildiğini ve uygun şekilde muhafaza altına alınmadığını belirledi. Daha sonra Şehirlerarası Otobüs Terminali'ne gelen Kastamonu İl Tarım ve Orman Müdürlüğü ekiplerince etlerle ilgili inceleme yapıldı.

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(Fotoğraf temsilidir)

75 KİLOGRAM AT ETİ

Yapılan incelemelerin ardından at eti olduğu değerlendirilen 75 kilogram ete İl Tarım ve Orman Müdürlüğü ekiplerince el konuldu. Ayrıca ekipler, olayla ilgisi bulunan şahıslar hakkında Kastamonu Cumhuriyet Başsavcılığına suç duyurusunda bulundu.

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Anahtar Kelimeler:
Kastamonu At
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