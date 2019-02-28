Gıdalardaki tuz ve şeker oranı azaltılacak

Sağlık Bakanlığı ile Türkiye Lokantacılar ve Pastacılar Federasyonu ve Tüm Aşçılar ve Pastacılar Konfederasyonu arasında imzalanan "Aşırı Tuz ve Şeker Kullanımını Azaltan Lokantacılar ve Pastacılar Protokolü" ile gıdalardaki tuz ve şeker oranları azaltılacak.

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'nın katılımıyla, "Aşırı Tuz ve Şeker Kullanımını Azaltan Lokantacılar ve Pastacılar Protokolü" imza töreni bir otelde düzenlendi.

Tüm Aşçılar ve Pastacılar Konfederasyonu Başkanı Gökhan Tufan, törende yaptığı konuşmada, imzalanan protokolün insan sağlığına ve gelecek nesillere miras niteliğinde olduğunu ve bundan ötürü gurur duyduklarını söyledi.

Protokol esaslarının sürekliliğinin sağlanması için var güçleriyle çalışacaklarını ifade eden Tufan, Dünya Sağlık Örgütü ve diğer referans kurumların önerdiği tuz tüketim miktarının günlük 5-6 gram olduğunu ifade etti. Tufan, "Ülkemizde ise kişi başı tuz tüketim miktarı 15 grama yakındır." diye konuştu.

Tufan, tuzun bileşiminde bulunan sodyumun yaşam için gerekli bir mineral olduğunu ancak fazla tüketiminde de birçok hastalığa yol açabildiğini vurguladı.