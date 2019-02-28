Gıdalardaki tuz ve şeker oranı azaltılacak

Sağlık Bakanlığı ile Türkiye Lokantacılar ve Pastacılar Federasyonu ve Tüm Aşçılar ve Pastacılar Konfederasyonu arasında imzalanan "Aşırı Tuz ve Şeker Kullanımını Azaltan Lokantacılar ve Pastacılar Protokolü" ile gıdalardaki tuz ve şeker oranları azaltılacak.
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'nın katılımıyla, "Aşırı Tuz ve Şeker Kullanımını Azaltan Lokantacılar ve Pastacılar Protokolü" imza töreni bir otelde düzenlendi.
Tüm Aşçılar ve Pastacılar Konfederasyonu Başkanı Gökhan Tufan, törende yaptığı konuşmada, imzalanan protokolün insan sağlığına ve gelecek nesillere miras niteliğinde olduğunu ve bundan ötürü gurur duyduklarını söyledi.
Protokol esaslarının sürekliliğinin sağlanması için var güçleriyle çalışacaklarını ifade eden Tufan, Dünya Sağlık Örgütü ve diğer referans kurumların önerdiği tuz tüketim miktarının günlük 5-6 gram olduğunu ifade etti. Tufan, "Ülkemizde ise kişi başı tuz tüketim miktarı 15 grama yakındır." diye konuştu.
Tufan, tuzun bileşiminde bulunan sodyumun yaşam için gerekli bir mineral olduğunu ancak fazla tüketiminde de birçok hastalığa yol açabildiğini vurguladı.
Aynı şekilde gereğinden fazla şeker tüketiminin de sağlığı olumsuz etkilediğine dikkati çeken Tufan, bu durumun obezite, diyabet ve kanser hastalıklarını tetiklediğini söyledi.
- "Karbonhidrat ihtiyacı, tahıllardan, kuru baklagillerden ve süt ürünlerinden alınmalı"
Besinlerde kullanılan tuz ve şeker oranlarının mutlaka azaltılması gerektiğinin altını çizen Tufan, şunları kaydetti:
"Yemek pişirirken tuz yerine daha çok taze ve kuru baharatları lezzetlendirici olarak kullanmamız gerekiyor. Potasyum çok önemli. Bunu artırmak ve dengeye koymak gerekiyor. Şekerin azaltılması önem taşıyor. Bu tüketimin azaltılarak vücudun karbonhidrat ihtiyacının daha çok tahıllardan, kuru baklagillerden ve süt ürünlerinden oluşan gıda grubuyla alınması gerekiyor."
Tufan, şeflerin de sağlıklı beslenme açısından gıdalarda yeterli tuz ve şekerin kullanılması için yeni nesillere öncü olacağını belirtti. Verecekleri eğitimlerle bu bilincin kazandırılmasına katkı sağlayacaklarını dile getiren Tufan, imzalanan protokolün hazırlanmasında emeklerinden ötürü başta Sağlık Bakanı Fahrettin Koca olmak üzere herkese teşekkür etti.
Türkiye Lokantacılar ve Pastacılar Federasyonu Başkanı Aykut Yenice de gıdalardaki tuz ve şeker oranlarının azaltılarak toplum sağlığının korunmasına katkı vermekten teşkilatı adına memnun olduğunu söyledi.
İnsan sağlığının korunmasının çok önemli olduğunu vurgulayan Yenice, tuz ve şeker oranlarının her yıl düşürülmesini esas olan protokol kapsamında her türlü çalışmanın içinde yer alacaklarını söyledi. Yenice, "Türkiye Cumhuriyeti'nin geleceği olan gençlere ve sağlıklı yaşama katkı sağlayacak projede, biz de 81 ilimizdeki arkadaşlarımızla birlikte olacağız, yapılacak her türlü çalışmada gece gündüz demeden katkı sağlayacağız." diye konuştu.
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