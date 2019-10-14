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"Gıdaların yüzde 14'ü perakende seviyesine ulaşmadan kayboluyor"

GÜNCEL HABERLERİ  | 14.10.2019 17:43 | Son Güncelleme

Rapordan: - "Dünyadaki gıdaların yaklaşık yüzde 14'ü hasat sonrası, çiftlikteki faaliyetler, depolama ve nakliye de dahil olmak üzere perakende aşamasına ulaşmadan önce kaybediliyor"

Birleşmiş Milletler (BM) Gıda ve Tarım Örgütü (FAO), 2019 yılına ilişkin raporunda, dünyadaki gıdaların yaklaşık yüzde 14'ünün perakende seviyesine ulaşmadan kaybedildiğini açıkladı.

Roma merkezli BM kuruluşu FAO, bugün gıda tedarik zincirinin farklı aşamalarında gıda israfını azaltmaya yönelik hazırladığı 2019 Gıda ve Tarım Durumu Raporunu (SOFA 2019) düzenlenen basın toplantısıyla duyurdu.

Raporda, "Dünyadaki gıdaların yaklaşık yüzde 14'ü hasat sonrası, çiftlikteki faaliyetler, depolama ve nakliye de dahil olmak üzere perakende aşamasına ulaşmadan önce kaybediliyor." ifadeleri kullanıldı.

Gıda kayıp ve israflarının bölgeden bölgeye değişim gösterdiği belirtilen raporda, hasattan perakende sürecine dek olan dönemde Asya’nın merkezi bölgeleri ve Güneydoğu Asya’nın gıda israfı bakımından dünya ortalamasının bir hayli üzerinde olduğu vurgulandı.

Asya’dan sonra gıda israfında dünya ortalamasının üzerinde çıkan yerlerin ise Kuzey Amerika ve Avrupa olduğu belirtildi.

FAO raporunda ayrıca, perakende, sınırlı raf ömrü ve tüketici davranışlarına bağlı gıda israfının azaltılmasının önemine işaret edildi.

Raporda, gıda kaybını ve israfını azaltma konusunda kaydedilecek ilerlemenin, gıda güvenliği ve çevresel sürdürülebilirlikle ilgili bir dizi "sürdürülebilir kalkınma hedeflerine" de katkıda bulunabileceği ifade edildi.

Raporun tanıtımına katılan FAO Genel Direktörü Çü Dongyü, gıda kaybını ve israfını azaltma yönündeki çabalarının, bu sorunun iyi şekilde anlaşılmasını sağlayabilirlerse mümkün olacağını kaydetti.

Genel Direktör, "Dünyada 820 milyondan fazla insan her gün aç kalmaya devam ederken, gıdanın atılmasına nasıl izin verebiliriz." dedi.

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Anahtar Kelimeler:
Birleşmiş Milletler (BM) Gıda ve Tarım Örgütü (FAO) FAO SOFA 2019

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