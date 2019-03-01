Gidemediği okulun en başarılı öğrencilerinden oldu

HAKKARİ (AA) - ULAŞ GÜVEN - Hakkari'nin Yüksekova ilçesinde kalça kemiği çürümesi olarak bilinen "aseptik nekroz" hastalığı nedeniyle eğitimini evde sürdüren 10. sınıf öğrencisi 16 yaşındaki Fatma Nur Tekin, hem hastalığıyla mücadele ediyor hem de 96 not ortalamasıyla okulun en başarılı öğrencileri arasında yer alıyor.

Ailesiyle ilçe merkezindeki Orman Mahallesi'nde yaşayan 10. sınıf öğrencisi Tekin, yaklaşık bir yıl önce "aseptik nekroz" hastalığına yakalandı.

Kemiklerin kanlanmasındaki bozulmaya bağlı kemik hücrelerinin ölmesiyle ortaya çıkan ve kişinin fiziksel hareketlerini kısıtlayan rahatsızlık nedeniyle zor günler geçiren Tekin, uzun tedavi süreci yüzünden çok sevdiği okulundan ve arkadaşlarından uzak kaldı.

Kaydını dondurmak için gittiği Yüksekova Anadolu Lisesinde, Milli Eğitim Bakanlığının başlattığı evde eğitim hizmetinden haberdar olan baba Mehmet Sıddık Tekin, kızının okuluna devam edebilmesi için Milli Eğitim Müdürlüğüne başvurdu.

Bunun üzerine evde eğitim hizmeti almaya başlayan Tekin'in diğer öğrencilere yetişebilmesi için öğretmenleri de büyük çaba gösterdi.