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Gidemedikleri yoldan geri dönünce trafiği tehlikeye soktular

GÜNCEL HABERLERİ  | 06.03.2019 20:16 | Son Güncelleme

Küçükçekmece yan yolda yoğunluğun olduğunu gören bazı sürücüler yasak olmasına rağmen geri dönüş yaptı.

Küçükçekmece yan yolda yoğunluğun olduğunu gören bazı sürücüler yasak olmasına rağmen geri dönüş yaptı. Trafiği tehlikeye düşüren sürücülere diğer sürücüler tepki gösterdi.
Küçükçekmece’den Beylükdüzü istikametine doğru akşam saatlerinde oluşan trafik yan yolda sıkışmaya neden oldu. Yan yola giren bazı sürücüler ise yoğunluğu yola girdikten sonra fark edince yaptıkları akıllara durgunluk verdi. Sürücüler, girdikleri yoldan çıkmak için başka sürücüleri düşünmeden geri vites yaparak yoldan döndü. Bu durum karşısında diğer sürücüler ise tepki gösterdi. Sosyal medyada paylaşılan bu görüntülere diğer sürücüler, "Bu olay her akşam yaşanıyor, buna acil çözüm bulunması gerekiyor" yorumlarını yaptı.
Diğer sürücüler, tehlikeli yolculuk yapan sürücülerin engellenmesi için gerekli çalışmaların yapılmasını istedi.

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