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Giden hayran kalıyor! Kar altında havuz keyfi

GÜNCEL HABERLERİ  | 07.01.2019 15:22 | Son Güncelleme

Yalova'nın Termal ilçesinde kar altında havuz keyfi yapan yerli yabancı turistler yaşadıkları bu deneyimi benzersiz buluyor. Termal'deki sıcak sularda yüzerek doyumsuz manzaranın keyfini süren turistler, eksi 2 derecede yaşadıkları bu keyifli anları herkese önerdiklerini söylüyor.

Karla kaplı şezlonglara yatıp sıcak suya atlayarak havuzun tadını çıkaran turistler, kar altındaki Termal'in de yaz aylarındaki kadar çekici olduğunu düşünüyor.

Kar altında havuz keyfi

Yalova'nın Termal ilçesinde tatilciler kar altında havuz keyfi yapıyor. Sağlık Bakanlığı tarafından işletilen kaplıcalar soğuk ve karı keyfe dönüştürmek isteyenlerin akınına uğruyor.
Amerika, Rusya ve ülkedeki bir çok ilden Termal'e gelen vatandaşlar -2 derece soğuk havada kar altında sıcak suda yüzerek Termal'in doyumsuz manzarasını izlemeye koyuluyor. Vatandaşlar, "Kar altında sıcak suda yüzmek tarifsiz bir duygu. Herkesi bunu yaşamaya davet ediyoruz" dediler.
Bazı vatandaşlar ise karla kaplı şezlonglara yatıp, ardından sıcak suya atlayarak havuzun tadını çıkartmayı tercih etti.
Bu arada kar altındaki Termal cezp ediyor. Karla kaplı ağaçların değişik şekilleri büyülüyor.
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Yalova Termal

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