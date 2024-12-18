Giden Suriyeliler tekrardan dönebilecek mi? AK Parti dönüş politikasını açıkladı: Kaotik bir durum oluşursa...

Türkiye'deki Suriyeler ülkelerine dönecek mi? Giden Suriyeliler bir daha giriş yapamayacak mı? Birçok vatandaş bu soruların yanıtını ararken AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik'ten Suriyelilerin dönüşüyle ilgili dikkat çeken bir açıklama geldi.

Habertük'te canlı yayına katılan Ömer Çelik, Mehmet Akif Ersoy'un sorularını yanıtladı. Çelik en dikkat çeken sözleri ise Suriyelilerin dönüşüyle ilgili kullandığı ifadeler oldu. Katı bir politikaları olmadığını savunan Çelik Suriye'deki gelişmelere vurgu yaparak, "Allah göstermesin tekrardan kaotik bir durum oluşursa 'kapıyı kapattık sizi ölüme terk edeceğiz' diye bir durum yok zaten." dedi.

Çelik'in konuyla ilgili açıklamaları şu şekilde;

"Katı bir politikamız yok. Tabii ki bir geri dönüş politikası da var. Oradaki şey şu; Bu insanlar katliamdan kaçtılar. O zaman Cumhurbaşkanımızla görüşen Obama dedi ki, 'Suriye içinde güvenli bir bölge oluşturalım. Onlar orada kalsın' dediler. Obama'nın iki tane kırmızı çizgisi vardı. Bir Esad rejimi hava kuvvetlerini kullanırsa vuracağım dedi. Esad kullandı vurmadı. İki kimyasal silah kullanırsa vuracağım dedi. Onu da yaptılar yine vurmadı. Hiçbir şey yapmamak daha büyük maliyetler doğurabiliyor.

"OBAMA SÖZÜNÜ TUTMADI"

Obama verdiği sözü tutsaydı bu göç meselesi ortaya çıkmayacaktı. Bu insanların arkasından katliam şebekeleri onları kovalıyordu. Yine Kobani meselesinde, Obama Cumhurbaşkanımızı aradı, 'Kobani düştü düşüyor. Bunlar için ne yapabiliyorsanız yapın' dedi.

Zihnimde kalmış net bilgiyi aktarayım; Biz Kuzey Irak'takilerin Kobani'ye yardım gitmesi için koridor açıyoruz. PKK bunu engelliyor. Orada bir kere daha görüldü ki Kürt çocukları PKK'nın umurunda değil.

"BUNLAR OLDUKÇA DÖNÜŞLER GERÇEKLEŞECEKTİR"

Biz Suriye'nin patronu olmasın Suriyeliler patron olsun istiyoruz. Cumhurbaşkanımız duruşuyla bunu göstermiştir. Baas rejiminin benzeri şu anda PKK/YPG bölgesinde var.

Burada güvenliğin sağlanmasıyla ilgili çalışma yapılıyor. Ekonomisinin oluşmasını bekliyoruz. Suriye'de çarkın kendi kendine dönmesi için Türkiye'nin onları söyleyebileceği çok şey. Bunlar oldukça dönüşler gerçekleşecektir.

"KAPIYI KAPATIK DİYE BİR ŞEY YOK"

'Gidersek gelemezsek?' diyenler için Allah göstermesin tekrardan kaotik bir durum oluşursa 'kapıyı kapattık sizi ölüme terk edeceğiz' diye bir durum yok zaten.