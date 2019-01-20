Gidenler kısa süreli şok geçiriyor!

Tatilciler ve günübirlikçilerin yanı sıra Bursa Büyükşehir Belediyesi'nin düzenlediği Kış Festivali için Uludağ'a gitmek isteyenler teleferikle ulaşımı tercih edince izdiham yaşandı. Teleferik kuyruğu kilometreyi buldu.

Uludağ'ad yol kilometrelerce uzuyor

Kış turizmin gözde merkezlerinden Uludağ’a okulların sömestr tatiline girmesinin ardından tatilciler akın etti. Bazı tatilciler kara yoluyla, bazıları ise trafiğe takılmamak için teleferikle zirveye çıkıyor.

Trafiğe takılmamak için teleferiği tercih edenler ise kısa bir süreli şok geçirdi. Teleferiğe gelen vatandaşlar uzun kuyruklarla karşılaştı.

Teleferik görevlileri izdihama karşı vatandaşları kontrollü şekilde içeri alıyor. Kuyruk ana yola kadar uzandı.