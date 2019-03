"Bizden başka Kudüs için sesini çıkaran var mı? Bizden başka Filistin'de, Somali'de mazlumlara sahip çıkan var mı?" diyen Çavuşoğlu, Yeni Zelanda'da gerçekleşen hain terörist saldırısından sonra Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay ile bölgeye giderek geçmiş olsun dileklerini ilettiklerini hatırlattı. Bakan Çavuşoğlu, şunları söyledi:

"Orada da gördük ki belki de 70-80 ülkeden Müslüman vardı. Hepsi, 'Bizim umudumuz sizsiniz, Recep Tayyip Erdoğan'dır. Ne olursunuz bizi yalnız bırakmayın. Güçlü olun, ayakta olun. Siz çökerseniz ümmet çöker.' diyor. İşte Cumhur İttifakı da bunun için kuruldu. Cumhur İttifakı ülkemizin karşı karşıya kaldığı tehditleri bertaraf etmek için hainleri, teröristleri çukurlarına, inlerine gömmek için ve de bizimle mücadele etme cüretini gösterenlere haddini bildirmek için kurulmuştur. Vatanını, milletini seven, her an şehadete hazır insanların ve liderlerin kurduğu ittifaktır, Cumhur İttifakı. Peki başka bir ittifak daha var, 'zillet ittifakı'. Bunu milletimiz söylüyor. Peki neden 'zillet İttifakı' diyoruz? Bizim CHP, İYİ Parti ve Saadet Partisi ile problemimiz var mı? Yok. Demokraside, partilerle ve onların görüşleriyle bir problemimiz yok. Alanya'da o partilere oy verenlerle sorununuz var mı? Yok. Onlarla sohbet ediyor, çay kahve içiyoruz, meseleleri konuşuyoruz. Çoğu zaman da 'Size oy vermiyoruz ama sizden başka da hizmet yapacak yok.' diyorlar sohbet arasında ama bizim problemimiz kimle vatan hainleriyle teröristlerle. İttifak kurabilirsiniz, 3-4 parti kurabilir. Başkalarıyla dayanışma içinde olabilirsiniz. Peki sizi FETÖ ile birleştiren ne? FETÖ, neden sizi yönetiyor, sizi PKK ile ittifaka zorlayan nedir? Sizi teröristlerle omuz omuza yürümeye iten nedir? Gördüğüm kadarıyla CHP'li arkadaşlarımızın da büyük kısmı bunu istemiyor, kim zorladı? CHP'nin içinde DHKP-C'li var, PKK'nın cenaze evlerine giden de var. Giderek marjinalleşen bir partidir CHP çünkü normal yollarla iktidara gelemeyenler marjinalleşiyor."