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  4. Gigi Hadid bikinili pozuyla nefes kesti! Göğüslerini bahçe hortumuyla örttü

Gigi Hadid bikinili pozuyla nefes kesti! Göğüslerini bahçe hortumuyla örttü

24.11.2022 15:43 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Geçtiğimiz yıl anne olan dünyaca ünlü model Gigi Hadid, Instagram hesabından paylaştığı bikinili pozuyla takipçilerini mest etti. Gigi Hadid, göğüslerini kapatmak için ilginç bir yöntem denedi.

Gigi Hadid bikinili pozuyla nefes kesti! Göğüslerini bahçe hortumuyla örttü

Dünyanın en çok kazanan modelleri arasında yer alan Filistin asıllı Gigi Hadid, yine çok konuşulacak bir paylaşıma imza attı. Bahçede bikinili poz veren Gigi Hadid, göğüslerini bahçe hortumuyla örttü.

Gigi Hadid bikinili pozuyla yine nefes kesti! Göğüslerini bahçe hortumuyla örttü

Instagram'da 75 milyonu aşkın takipçisi bulunan Gigi Hadid, sık sık cesur paylaşımlarıyla gündeme geliyor.

Gigi Hadid bikinili pozuyla nefes kesti! Göğüslerini bahçe hortumuyla örttü

Gigi Hadid, kızının babası Zayn Malik'ten ayrılarak sevenlerini üzmüştü.

Gigi Hadid bikinili pozuyla nefes kesti! Göğüslerini bahçe hortumuyla örttü

Los Angeles'de doğup büyüyen ünlü manken, Müslüman asıllı bir aileden geliyor.

Gigi Hadid bikinili pozuyla nefes kesti! Göğüslerini bahçe hortumuyla örttü

Gigi Hadid, ''Kudüs İsrail'indir'' diyen Donald Trump'ı protesto etmek için sokağa çıkmıştı.

Gigi Hadid bikinili pozuyla nefes kesti! Göğüslerini bahçe hortumuyla örttü

Gigi Hadid bikinili pozuyla nefes kesti! Göğüslerini bahçe hortumuyla örttü


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