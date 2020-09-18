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Gigi Hadid'den karnı burnunda pozlar

GÜNCEL HABERLERİ  | 18.09.2020 16:02 | Son Güncelleme

Anne olmak için gün sayan Amerikalı model ve oyuncu Gigi Hadid, karnı burnunda pozlarını sosyal medya hesabından yayınladı. Hadid'in "27 haftadan itibaren zaman uçtu" notuyla yaptığı paylaşımlara beğeni yağdı.

Gigi Hadid'den karnı burnunda pozlar

Ünlü model Gigi Hadid, 3 kez ayrılıp 4 kez de barıştığı şarkıcı sevgilisi Zayn Malik'ten bebek bekliyor. Anne olmak için gün sayan Hadid, önceki gün sosyal medya hesabından karnı burnunda pozlarını yayınladı.

"27 HAFTADAN İTİBAREN ZAMAN UÇTU"

Kız bebek bekleyen Gigi Hadid, bu pozlarına "27 haftadan itibaren zaman uçtu" notunu düştü. 25 yaşındaki ünlü modelin paylaşımı 6 milyondan fazla beğeni ve yorum aldı.

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Öte yandan Gigi Hadid, geçtiğimiz haftalarda şimdiye kadar hamilelik pozlarını neden paylaşmadığını açıklayarak şu ifadeleri kullanmıştı:

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Gebeliğim dünyadaki en önemli şey değil. Paylaşmam gerektiğini düşünmüyorum. Koronavirüs salgını nedeniyle insanlar ölüyor. Ayrıca ırkçılık meselesi var. Sosyal medya bunlar için kullanılmalı.

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Hadid, geçtiğimiz günlerde açtığı bir canlı yayında ise giydiği yeşil-beyaz kareli gömleğinin açık kalan bölümünden, büyüyen karnını göstermişti.

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