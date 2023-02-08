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  4. Gigi Hadid'den Kendall Jenner'a... Türkiye'ye destek mesajı yağdı: Bütün bedenim üşüyor, dualarım sizinle...

Gigi Hadid'den Kendall Jenner'a... Türkiye'ye destek mesajı yağdı: Bütün bedenim üşüyor, dualarım sizinle...

08.02.2023 10:55 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Türkiye'nin yakın tarihte yaşadığı en büyük deprem felaketi olan Kahramanmaraş Depremi'nde binlerce vatandaş hayatını kaybetti. İnsanları uykusunda yakalayan şiddetli deprem sonrası, can kaybı ve yaralı sayısı her geçen gün daha da artmaya başladı. Türkiye'nin büyük bir sınavdan geçtiği zorlu süreçte Bella Hadid, Gigi Hadid ve Kendall Jenner gibi isimler de peş peşe destek mesajları yayınladı.

Gigi Hadid'den Kendall Jenner'a... Türkiye'ye destek mesajı yağdı: Bütün bedenim üşüyor, dualarım sizinle...

Dünyaca ünlü pek çok sanatçı Türkiye'yi yasa boğan felakette depremzedeleri yalnız bırakmadı.

Instagram hesabından paylaşım yapan Gigi Hadid, Türkiye ve Suriye için çok üzgün olduğunu söyleyerek 80 milyona yakın takipçisini UNICEF'e bağış yapmaya çağırdı.

Gigi Hadid'den Kendall Jenner'a... Türkiye'ye destek mesajı yağdı: Bütün bedenim üşüyor, dualarım sizinle...

Gigi Hadid'in kardeşi Bella Hadid de faciaya kayıtsız kalamadı. 'Bütün bedenim üşüyor. Üzgünüm ve sizler için dua ediyorum. Korkunç haberler beni kemiklerime kadar sarsıyor. Yardım etmek için yollar arıyorum'' ifadelerini kullandı.

Gigi Hadid'den Kendall Jenner'a... Türkiye'ye destek mesajı yağdı: Bütün bedenim üşüyor, dualarım sizinle...

ABD'li oyuncu Hunter Doohan ise ''Türkiye ve Suriye'deki ailelere yardım edebiliriz'' diyerek hayranlarının desteğini beklediğini belirtti.

Gigi Hadid'den Kendall Jenner'a... Türkiye'ye destek mesajı yağdı: Bütün bedenim üşüyor, dualarım sizinle...

Jason Momoa ise ''Can kayıpları ve yıkımlar... Dualarım bu güzel insanlarla'' paylaşımında bulundu.

Kendall Jenner ve Dakota Johnson da takipçilerini bağış yapmaya çağıran ünlü isimler arasında yer aldı.

Gigi Hadid'den Kendall Jenner'a... Türkiye'ye destek mesajı yağdı: Bütün bedenim üşüyor, dualarım sizinle...


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