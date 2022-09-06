Gigi Hadid'in kardeşi Bella Hadid bikinili pozuyla Instagram'ı salladı!

Gigi ve Bella Hadid kardeşler moda dünyasında olduğu gibi sosyal medyada da göz önünde olan isimler arasında yer alıyor. Hadid kardeşlerin Instagram'da milyonlarca takipçi kitlesi bulunuyor.

BİKİNİLİ POZUYLA INSTAGRAM'I SALLADI

Bella Hadid, genç yaşına rağmen başarılı kariyeriyle moda dünyasında el üstünde tutuluyor.

25 yaşındaki model pozlarıyla Instagram'ı sallıyor.

Gigi Hadid'in kardeşi Bella Hadid dikkat çeken paylaşımlarına bir yenisini daha ekledi.

Renkli bikinisiyle poz veren model, kısa sürede yüz binlerce beğeni aldı.

ÜSTSÜZ POZU OLAY OLMUŞTU

Bella Hadid geçtiğimiz günlerde sütyensiz poz vermişti.

Göğüslerini eliyle kapattığı ve karaladığı o pozuyla çokça konuşulmuştu.





