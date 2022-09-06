MAGAZİN

  1. Haberler Haberler
  2. MAGAZİN
  3. Güncel
  4. Gigi Hadid'in kardeşi Bella Hadid bikinili pozuyla Instagram'ı salladı!

Gigi Hadid'in kardeşi Bella Hadid bikinili pozuyla Instagram'ı salladı!

06.09.2022 18:46 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Dünyanın en ünlü modellerinden olan Gigi ve Bella Hadid kardeşler kariyerleriyle ve pozlarıyla dünya çapında gündem yaratmaya devam ediyor. Geçtiğimiz haftalarda üstsüz pozuyla olay olan Bella Hadid, bu defa bikinili pozuyla Instagram'ı salladı.

Gigi Hadid'in kardeşi Bella Hadid bikinili pozuyla Instagram'ı salladı!

Gigi ve Bella Hadid kardeşler moda dünyasında olduğu gibi sosyal medyada da göz önünde olan isimler arasında yer alıyor. Hadid kardeşlerin Instagram'da milyonlarca takipçi kitlesi bulunuyor.

BİKİNİLİ POZUYLA INSTAGRAM'I SALLADI

Bella Hadid, genç yaşına rağmen başarılı kariyeriyle moda dünyasında el üstünde tutuluyor.

Gigi Hadid'in kardeşi Bella Hadid bikinili pozuyla Instagram'ı salladı!

25 yaşındaki model pozlarıyla Instagram'ı sallıyor.

Gigi Hadid'in kardeşi Bella Hadid bikinili pozuyla Instagram'ı salladı!

Gigi Hadid'in kardeşi Bella Hadid dikkat çeken paylaşımlarına bir yenisini daha ekledi.

Gigi Hadid'in kardeşi Bella Hadid bikinili pozuyla Instagram'ı salladı!

Renkli bikinisiyle poz veren model, kısa sürede yüz binlerce beğeni aldı.

Gigi Hadid'in kardeşi Bella Hadid bikinili pozuyla Instagram'ı salladı!

ÜSTSÜZ POZU OLAY OLMUŞTU

Bella Hadid geçtiğimiz günlerde sütyensiz poz vermişti.

Gigi Hadid'in kardeşi Bella Hadid bikinili pozuyla Instagram'ı salladı!

Göğüslerini eliyle kapattığı ve karaladığı o pozuyla çokça konuşulmuştu.

Gigi Hadid'in kardeşi Bella Hadid bikinili pozuyla Instagram'ı salladı!

Gigi Hadid'in kardeşi Bella Hadid bikinili pozuyla Instagram'ı salladı!

Gigi Hadid'in kardeşi Bella Hadid bikinili pozuyla Instagram'ı salladı!

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Aşk pozu beğeni yağmuruna tutulduAşk pozu beğeni yağmuruna tutuldu
Son paylaşımı olay oldu! 'Nadiren atıyorum'Son paylaşımı olay oldu! 'Nadiren atıyorum'
Eşi kaçarken yakalanıp tutuklandı! İşte suçuEşi kaçarken yakalanıp tutuklandı! İşte suçu
Anahtar Kelimeler:
Bella Hadid Gigi Hadid Model moda yaşında
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum

En Çok Okunan Haberler

Rusya'nın kararı sonrası akın ettiler: Hazırlığımızı yapıyoruz

Rusya'nın kararı sonrası akın ettiler: Hazırlığımızı yapıyoruz

Milyonlar bekliyordu! Bakan Bilgin tek tek duyurdu!

Milyonlar bekliyordu! Bakan Bilgin tek tek duyurdu!

Cristiano Ronaldo için yolun sonu! 19 yıl sonra bir ilk yaşanıyor...

Cristiano Ronaldo için yolun sonu! 19 yıl sonra bir ilk yaşanıyor...

Erdoğan yeni dönemi duyurdu! Seyahatler artık bu şekilde yapılacak

Erdoğan yeni dönemi duyurdu! Seyahatler artık bu şekilde yapılacak

Bunu tek parti başardı! Son anketten çarpıcı sonuçlar

Bunu tek parti başardı! Son anketten çarpıcı sonuçlar

Adnan Oktar'dan mahkemede şok sözler! 'Tam bir rezalet oldu'

Adnan Oktar'dan mahkemede şok sözler! 'Tam bir rezalet oldu'

İlginizi Çekebilir

İdam sırasını bekliyordu! Gözünün önünde asılanları görünce...

İdam sırasını bekliyordu! Gözünün önünde asılanları görünce...

Asırlardır kullanılıyor: Kanı temizler, iltihabı kurutur, doğal ağrı kesici...

Asırlardır kullanılıyor: Kanı temizler, iltihabı kurutur, doğal ağrı kesici...

Aradığınız özelliklere sahip akıllı telefon burada! Hayatınızı kolaylaştıracak en iyi telefonlar

Aradığınız özelliklere sahip akıllı telefon burada! Hayatınızı kolaylaştıracak en iyi telefonlar

Seks işçisinin deneyimsizliği sonu oldu! Fantezileri için...

Seks işçisinin deneyimsizliği sonu oldu! Fantezileri için...

Porno bağımlısı genç kızın itirafları olay oldu!

Porno bağımlısı genç kızın itirafları olay oldu!

Hafif, kaliteli, hızlı... Yılın en iyi laptopları

Hafif, kaliteli, hızlı... Yılın en iyi laptopları

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Facebook'da Takip Et Twitter'da Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.