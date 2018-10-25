MAGAZİN

Gigi Hadid'in keyfi yerinde!

MAGAZİN HABERLERİ  | 25.10.2018 09:52 | Son Güncelleme

Son dönemin yıldızı parlayan modellerinden biri olan Gigi Hadid, yüzü olduğu bir markanın çekimleri için Brezilya’ya gitti. Yeniden "melek" olmaya hazırlanan Gigi Hadid kamera arkasında görüntülendi

Kısa bir süre önce şarkıcı sevgilisi Zayn Malik ile arasındaki buzları eriten Hadid, pembe ceketi ve içine giydiği bikiniyle objektiflere poz verdi. Hadid'in poz verdiği sırada rüzgarla mücadelesi ise yürek hoplattı!

Gigi'nin mutlu halleri gözlerden kaçmadı

Tüm gözler ondaydı

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Önümüzdeki ay yeniden "melek" olarak podyuma çıkacak olan Gigi Hadid, Brezilya'da görev aldığı çekimde görüntülendi.
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Pembeler içinde olan Hadid, sıcak Rio de Janeiro güneşinin altında uzun uzun poz verdi.
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Gigi Hadid'in görev aldığı kampanya çekiminin kamera arkasından objektiflere bu kareler yansıdı.
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Sahilde gerçekleşen çekimlerde pembe blazer ceketi ve Cynthia Rowley marka 2500 değerinde bir wetsuit yani dalgıç elbisesi giyen Hadid’i rüzgar bir türlü rahat bırakmadı.Zaman zaman rüzgarın azizliğine uğrayan Hadid adeta tarzıyla yürek hoplattı.
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Modelliğe ilk başladığı dönemde fazla kilolu olmakla eleştirilen dünyaca ünlü model Gidi Hadid, katıldığı programda itiraflarda bulunarak, "Ben de dolgun kalçalarım olsun isterdim" sözleriyle geçen hafta olay olmuştu.
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Gigi Hadid, "Kilo almak için bir yandan hamburger yiyorum, bir yandan da squat yapıyorum" itirafında bulunmuştu.
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