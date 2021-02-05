Gigi Hadid: 'Sıfır beden' olmak gibi kaygım yok

Dört ay önce şarkıcı sevgilisi Zayn Malik'ten ilk bebeğini dünyaya getiren ünlü model Gigi Hadid, eski formuna kavuştu. Geçtiğimiz günlerde kızına 'Khai' adını verdiğini duyuran Hadid, anne olduktan sonra ilk kez kamera karşısına geçti.

Vogue Dergisi'nin mart sayısına kapak pozları veren 25 yaşındaki model, hamilelikten sonra fiziğinin değiştiğini ancak bunun kendisini rahatsız etmediğini ifade etti.

"BEN GERÇEKÇİ DÜŞÜNEN BİRİYİM"

Gigi Hadid, konuyla ilgili, "Eskisi kadar zayıf olmadığımı biliyorum ama aynı zamanda ben gerçekçi düşünen biriyim" ifadelerini kullandı.

Hadid, sıfır beden olmaya çalışmak zorunda hissetmediğini de sözlerine ekledi.

Kızının yüzünü göstermemeyi tercih eden ünlü model, anneliğin kendisini çok değiştirdiğini ve kariyer tercihlerini etkilediğini belirtti.

Daha yerleşik bir hayata geçmek istediğini söyleyen Hadid, eskisi gibi her hafta başka bir ülkede olmayı düşünmediğini de ifade etti.

