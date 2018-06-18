MAGAZİN

Gigi Hadid sütyensiz sokaklarda...

MAGAZİN HABERLERİ  | 18.06.2018 15:35 | Son Güncelleme

23 yaşındaki süper model Gigi Hadid, New York'ta görüntülendi. Sütyen tercih etmeyen Hadid, sadeliği ve güzelliğiyle tüm dikkatleri üzerine çekti

Yaz geldi; ünlü isimler sütyenleri bir kenara attı! Sütyen sevmeyen ünlüler kervanına Gigi Hadid de eklendi

Sutyen sevmeyen ünlüler

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Genç model Gigi Hadid, New York sokaklarında sütyensiz dolaştı. Meme uçları belli olan Hadid'in kimse umurunda değildi.
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Son zamanlarda adı en yakın arkadaşları Gigi Hadid ve Bella Hadid'in erkek kardeşiyle anılan Kendall Jenner yine yaptı yapacağını.
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Kardashian ailesinin en cesur ve güzel üyelerinden olan Kendall Jenner her fırsatta ya sütyensiz ya da üstsüz poz veriyor.
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Aisleyne Horgan Wallace

Aisleyne Horgan Wallace
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Christina Aguilera

Christina Aguilera
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Daisy Lowe

Daisy Lowe
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Chloe Ferry

Chloe Ferry
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Demi Lovato

Demi Lovato
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Blanca Blanco

Blanca Blanco
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Lisa Appleton

Lisa Appleton
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Bella Hadid

Bella Hadid
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Ariel Winter

Ariel Winter
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Slick Woods

Slick Woods
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Kaley Cuoco

Kaley Cuoco
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Gal Gadot

Gal Gadot
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Anna Friel

Anna Friel
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Courtney Stodden

Courtney Stodden
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Mel B

Mel B
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Catherine Zeta Jones

Catherine Zeta Jones
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Demi Rose

Demi Rose
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Chloe Goodman

Chloe Goodman
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Tallia Storm

Tallia Storm
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Kim Zolciak

Kim Zolciak
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Ellie Goulding

Ellie Goulding
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Rumer Willis

Rumer Willis
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Amanda Holden

Amanda Holden
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Amber Heard

Amber Heard
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Marnie Simpson

Marnie Simpson
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Selena Gomez

Selena Gomez
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Olivia Buckland

Olivia Buckland
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Ana Braga

Ana Braga
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Kim Kardashian

Kim Kardashian
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Nicki Minaj

Nicki Minaj
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Leomie Anderson

Leomie Anderson
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Martina Pinto

Martina Pinto
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Karlie Kross

Karlie Kross
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Katie Price

Katie Price
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Alicia Arden

Alicia Arden
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Chrissy Teigen

Chrissy Teigen
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gigi hadid sütyen sevmeyen ünlüler

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