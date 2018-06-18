Gigi Hadid sütyensiz sokaklarda...

Son zamanlarda adı en yakın arkadaşları Gigi Hadid ve Bella Hadid'in erkek kardeşiyle anılan Kendall Jenner yine yaptı yapacağını.

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Kardashian ailesinin en cesur ve güzel üyelerinden olan Kendall Jenner her fırsatta ya sütyensiz ya da üstsüz poz veriyor.