Gigi Hadid sütyensiz sokaklarda...

Yaz geldi; ünlü isimler sütyenleri bir kenara attı! Sütyen sevmeyen ünlüler kervanına Gigi Hadid de eklendi
Sutyen sevmeyen ünlüler
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Genç model Gigi Hadid, New York sokaklarında sütyensiz dolaştı. Meme uçları belli olan Hadid'in kimse umurunda değildi.
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Son zamanlarda adı en yakın arkadaşları Gigi Hadid ve Bella Hadid'in erkek kardeşiyle anılan Kendall Jenner yine yaptı yapacağını.
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Kardashian ailesinin en cesur ve güzel üyelerinden olan Kendall Jenner her fırsatta ya sütyensiz ya da üstsüz poz veriyor.
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Aisleyne Horgan Wallace
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Christina Aguilera
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Catherine Zeta Jones
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