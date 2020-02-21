Gigi Hadid'ten hayatıyla ilgili samimi itiraf

Moda dünyasının en güzel modellerinden biri olan Gigi Hadid geleceği hakkında konuşarak hayranlarını hayret içerisinde bıraktı. Herkes onun uzun süre kariyerini planladığını düşünürken o hayatının farklı bir yöne doğru gidebileceğini itiraf etti.

'Çocuk doğurup bütün gün yemek pişiririm'

Yaklaşık iki yıl ayrı kaldıığı sevgilisi Zayn Malik ile yeniden barışan Gigi Hadid, gelecekle ilgili planlarını anlattı. 24 yaşındaki model yaptığı açıklamalarda gelecekteki hayatını moda dünyasının dışında kuracağının sinyallerini verdi.

i-D Magazine'e röportaj veren Gigi Hadid "Sanırım yaşlanırken... Bir gün bir aile kuracağım ve bilmiyorum her zaman modellik yapacak mıyım" diye konuştu. Aslında moda dünyasının yaratıcılık kısmını çok sevdiğini belirten Gigi Hadid, çevresindeki insanların da kendisini mutlu ettiğini belirtti.

Fakat daha sonra söyledikleri onun bütün hayatını moda üzerine kurmak konusunda kararsız olduğunu da gözler önüne serdi: "Belki de bütün gün yemek pişirmekle meşgul olurum!" Gigi Hadid'in bütün bu sözleri de yeniden bir araya gelen eski One Direction grubunun üyelerinden Zayn Malik ile aile kurmaya ve bebek sahibi olmaya karar verdikleri şeklinde yorumlandı.

Gösteri dünyasının birbirine en çok yakışan çiftlerinden biri uzun bir ayrılık sürecinin ardından tekrar bir araya geldi. Her ne kadar kendileri bu konuda resmi bir açıklama yapmamış olsalar da birkaç gün önce kol kola ve gayet mutlu bir şekilde görüntülendiler. Üstelik daha önce de ayrılıp barışan sonra bir kez daha yollarını ayıran çiftin arasını yeniden ısıtan ise "anne kurabiyesi" oldu.

İddiaya göre 24 yaşındaki Hadid, Instagram sayfasının hikayeler bölümünde birlikte oldukları dönemde Zayn Malik'in annesinden aldığı bir kurabiye tarifini uygularken çekilen bir görüntüsünü paylaştı. Bu bir işaret oldu ve ondan sonra da çift tekrar bir araya geldi.

Gigi Hadid cephesinden gelen haberler ve ortaya atılan iddialar da çiftin ayrı kalmaya dayanamadığı yolunda. İleri sürülenlere göre genç çift aşklarına bir şans daha tanımaya karar verdi.