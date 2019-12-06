MAGAZİN

Gigi Hadid'ten yatakta üstsüz poz!

FOTO ANALİZ HABERLERİ  | 06.12.2019 10:07 | Son Güncelleme

Paris'te gerçekleşen moda haftası etkinliğinde podyuma çıkan model Gigi Hadid otel odasında yaptığı özçekimi takipçilerinin beğenisine sundu.

Son dönemin başarılı isimlerinden 24 yaşındaki Gigi Hadid sadece güzelliğiyle değil özel hayatıyla da magazin camiasının yakından takip ettiği bir isim…

Geçtiğimiz gün Paris Moda Haftası için Fransa’ya giden ve burada Channel defilesinde boy gösteren Gigi Hadid, kaldığı otel odasından yaptığı fotoğraf çekimleriyle takipçilerini heyecanlandırdı.

gigi-hadid-sabah-selfie

Yatağında gerçekleştirdiği üstsüz bir özçekimi ‘Günaydın Paris’ notuyla paylaşan Hadid özellikle erkek takipçilerini heyecanlandırdı.

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Okuyucu Yorumları 3 yorum
boyanmazsa bir halta benzemiyor
Bu kadar ben ne ya itici bir gecelik birisi o kadar .
güzel kız hakkını yemeyin şimdi..
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