Gigi Hadid'ten yatakta üstsüz poz!

Son dönemin başarılı isimlerinden 24 yaşındaki Gigi Hadid sadece güzelliğiyle değil özel hayatıyla da magazin camiasının yakından takip ettiği bir isim…

Geçtiğimiz gün Paris Moda Haftası için Fransa’ya giden ve burada Channel defilesinde boy gösteren Gigi Hadid, kaldığı otel odasından yaptığı fotoğraf çekimleriyle takipçilerini heyecanlandırdı.

Yatağında gerçekleştirdiği üstsüz bir özçekimi ‘Günaydın Paris’ notuyla paylaşan Hadid özellikle erkek takipçilerini heyecanlandırdı.

