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Gigi Hadid ve Zayn Malik'in kızının ismi ortaya çıktı

22.01.2021 14:18 | Son Güncelleme:
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Hamile olduğunu uzunca bir süre duyuran dünyaca ünlü ABD'li model Gigi Hadid, doğum yapmasının ardından ilgi odağı oldu. Herkes ünlü modelin bebeğinin yüzünü merak ederken ismini de gizli tutmayı tercih etti. Instagram hesabında kendini tanıttığı bölümü güncelleyen Gigi Hadid, Zayn Malik'le olan birlikteliğinden dünyaya gelen kızının adını açıklamış oldu.

Güzelliği ve zarafeti ile bütün dikkatleri üzerine çeken ünlü model Gigi Hadid, Zayn Malik'le bir dargın bir barışık sürdürdüğü ilişkisinde mutlu sona ulaştı. Bir kız çocuğu dünyaya getiren Gigi ve Zayn Malik çifti kızlarının yüzü ile ismini saklı tutmayı tercih etti.

Önce hamile olduğunu son dakikaya kadar gözlerden uzak tuttu. Sonra doğum yaptığını duyurdu ama ne kızının yüzünü gösterdi ne de ismini söyledi. Dünyaya gelişinden dört ay sonra Gigi Hadid ile Zayn Malik'in kızı üzerindeki gizem perdesinin en azından bir bölümü kalktı.

Gigi Hadid, sır gibi sakladığı kızının adını sonunda açıkladı. Gigi Hadid; sosyal medya hesabında kendisiyle ilgili bilgilerin yer aldığı bölüme "Khai'nin annesi" notunu ekledi. Böylece minik bebeğin adı da ortaya çıkmış oldu.

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