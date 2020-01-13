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  4. Gigi Hadid ve Zayn Malik yine barıştı

Gigi Hadid ve Zayn Malik yine barıştı

GÜNCEL HABERLERİ  | 13.01.2020 11:54 | Son Güncelleme

Ünlü model Gigi Hadid ve şarkıcı Zayn Malik yaklaşık bir yıllık ayrılığın ardından tekrar barıştı. Çift New York'ta el ele görüntülendi.

Gigi Hadid ve Zayn Malik yine barıştı

Gigi Hadid ve Zayn Malik resmi olarak tekrar barıştı. Bir dargın bir barışık giden ilişkilerinin ardından, New York’ta çekilen görüntüler çiftin hayranlarını sevindirdi. Çift dün, Zayn MaliK’in 27. yaş gününü kutladı. İkiliye Gigi Hadid’in kardeşleri Bella, Anwar Hadid ve Anwar’ın sevgilisi Dua Lipa da katıldı.

Çift 2019 yılının Ocak ayında, iş tempozu ve uzun seyahatler nedeniyle birbirlerine vakit ayıramadıkları için yollarını ayırma kararı aldıkları iddia edilmişti.

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Çifte yakın bir kaynak E! News’a konuştu. İkilinin aralık ayında barıştıklarını dile getiren kişi, “Zayn geçen aydan beri Gigi’ye ulaşmaya çalışıyordu, Gigi de ona tekrar bir şans verdi” dedi.

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Gigi Hadid ve Zayn Malik, gigi hadid,

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