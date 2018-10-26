Gigi Hadid yoruldu

Son dönemin en gözde modellerinden biri olan Gigi Hadid, bir çekimden diğerine bir podyumdan ötekine koştururken yoruldu.

Son bir haftadır bir katalog çekimi için Brezilya'da bulunan Hadid, kamera arkasında objektiflere takıldı. Ekip hazırlıkları sürdürürken Gigi Hadid de onları izledi.

Bu sırada modelin, yorgun bakışları dikkatlerden kaçmadı.

Gigi Hadid, çekimlerin hemen ardından New York'ta bir defileye çıktı. Bu defilede Hadid, kardeşleri Bella ve Anvar ile aynı podyumu paylaştı.



