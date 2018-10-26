MAGAZİN

Gigi Hadid yoruldu

MAGAZİN HABERLERİ  | 26.10.2018 15:16 | Son Güncelleme

Çekimden defileye koşan ünlü model Gigi Hadid'in yorgunluğu yüzüne yansıdı.

Gigi Hadid yoruldu

Son dönemin en gözde modellerinden biri olan Gigi Hadid, bir çekimden diğerine bir podyumdan ötekine koştururken yoruldu.

Son bir haftadır bir katalog çekimi için Brezilya'da bulunan Hadid, kamera arkasında objektiflere takıldı. Ekip hazırlıkları sürdürürken Gigi Hadid de onları izledi.

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Bu sırada modelin, yorgun bakışları dikkatlerden kaçmadı.

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Gigi Hadid, çekimlerin hemen ardından New York'ta bir defileye çıktı. Bu defilede Hadid, kardeşleri Bella ve Anvar ile aynı podyumu paylaştı.


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