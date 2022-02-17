MAGAZİN

  1. Haberler Haberler
  2. MAGAZİN
  3. Güncel
  4. Gigi ve Bella Hadid kardeşler çırılçıplak poz verdi! Açıkta kalan yerlerini bakın nasıl kapadılar

Gigi ve Bella Hadid kardeşler çırılçıplak poz verdi! Açıkta kalan yerlerini bakın nasıl kapadılar

17.02.2022 10:21 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Dünyanın en çok kazanan modellerinden Bella ve Gigi Hadid kardeşler, cüretkar paylaşımlarıyla gündemi sarsmaya devam ediyor. Filistin asıllı Bella ve Gigi Hadid, İtalyan moda tasarımcısı Donatella Versace için kamera karşısına geçti. Çırılçıplak poz veren ünlü kardeşler, cinsel organlarını çantayla kapadı.

Gigi ve Bella Hadid kardeşler çırılçıplak poz verdi! Açıkta kalan yerlerini bakın nasıl kapadılar

ABD'de doğup büyüyen Bella ve Gigi Hadid kardeşler, cesur pozlarına bir yenisini daha ekledi. Güzellikleri sınırları aşan Bella ve Gigi Hadid, İtalyan tasarımcı Donatella Versace'e çırılçıplak poz verdi.

Gigi ve Bella Hadid kardeşler çırılçıplak poz verdi! Açıkta kalan yerlerini çantayla örttüler

Gigi Hadid, 2020 yılında Zayn Malik'ten olan kızı Khai Hadid Malik'i kucağına almıştı.

Hamilelik sürecinde güzelliğinden hiçbir şey kaybetmeyen yıldız, hayatına dair anları takipçileriyle paylaşmayı ihmal etmemişti.

Gigi Hadid, ve Zayn Malik'in ayrılık haberi, magazin gündemine bomba gibi düştü. İddiaya göre Zayn Malik, Gigi Hadid'in annesini darp etmiş, buna tahammül edemeyen Gigi Hadid ayrılık kararı almıştı.

Gigi ve Bella Hadid kardeşler çırılçıplak poz verdi! Açıkta kalan yerlerini bakın nasıl kapadılar

Gigi Hadid'in kendisinden 1 yaş küçük kardeşi Bella Hadid ise bir dönem ünlü şarkıcı The Weeknd ile aşk yaşadı.

Ayrılık sonrası büyük bir depresyon yaşayan Bella Hadid, uzun bir süre kendisine gelememişti.

Bella ve Gigi Hadid Müslüman olduklarrını ve bundan gurur duyduklarını her fırsatta dile getiriyor.


ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Kızının doktorundan aldığı mesaj şoke etti!Kızının doktorundan aldığı mesaj şoke etti!
93 kilo veren Pelin Öztekin son haliyle olay oldu! Göğüs dekoltesi dikkat çekti93 kilo veren Pelin Öztekin son haliyle olay oldu! Göğüs dekoltesi dikkat çekti
Güzelliğiyle büyüleyen eşi aşka geldi! ''Gölgen yeter sevgilim!''Güzelliğiyle büyüleyen eşi aşka geldi! ''Gölgen yeter sevgilim!''
Anahtar Kelimeler:
Bella Hadid
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum

En Çok Okunan Haberler

Binali Yıldırım canlı yayında EPDK Başkanı ile konuştu!

Binali Yıldırım canlı yayında EPDK Başkanı ile konuştu!

Türkiye, Sıla Şentürk'e ağlıyor! Korkunç cinayetin nedeni ortaya çıktı

Türkiye, Sıla Şentürk'e ağlıyor! Korkunç cinayetin nedeni ortaya çıktı

Tüm dünya bu penaltı vuruşunu konuşuyor! Açanlar tekrar tekrar izliyor...

Tüm dünya bu penaltı vuruşunu konuşuyor! Açanlar tekrar tekrar izliyor...

Son dakika: 3600 ek gösterge kapsamı genişliyor: Artık onlar da dahil olacak! İşte meslek meslek yeni ücretler

Son dakika: 3600 ek gösterge kapsamı genişliyor: Artık onlar da dahil olacak! İşte meslek meslek yeni ücretler

Survivor'dan elenen yarışmacı belli oldu!

Survivor'dan elenen yarışmacı belli oldu!

Esra Erol'dan flaş hamle! Kardeşinin eski nişanlısı Alişan'ın ayrılık haberini görünce...

Esra Erol'dan flaş hamle! Kardeşinin eski nişanlısı Alişan'ın ayrılık haberini görünce...

İlginizi Çekebilir

Yemek yerken Omicron olduğunuzu anlayabilirsiniz!

Yemek yerken Omicron olduğunuzu anlayabilirsiniz!

Şehrin ortasında akılalmaz görüntü! Çevredekilere aldırmadılar

Şehrin ortasında akılalmaz görüntü! Çevredekilere aldırmadılar

Hande Erçel'in kış tarzına hayran olanlara özel kombin önerileri

Hande Erçel'in kış tarzına hayran olanlara özel kombin önerileri

Bunları okumadan araç kiralamayın!

Bunları okumadan araç kiralamayın!

Online okey oynarken yazışmaları gördü! Uyarınca...

Online okey oynarken yazışmaları gördü! Uyarınca...

Tiktoktan keşfettiğimiz, çok işe yarayan ancak hiç bilinmeyen ürünler!

Tiktoktan keşfettiğimiz, çok işe yarayan ancak hiç bilinmeyen ürünler!

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.