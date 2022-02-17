Gigi ve Bella Hadid kardeşler çırılçıplak poz verdi! Açıkta kalan yerlerini bakın nasıl kapadılar

ABD'de doğup büyüyen Bella ve Gigi Hadid kardeşler, cesur pozlarına bir yenisini daha ekledi. Güzellikleri sınırları aşan Bella ve Gigi Hadid, İtalyan tasarımcı Donatella Versace'e çırılçıplak poz verdi.

Gigi Hadid, 2020 yılında Zayn Malik'ten olan kızı Khai Hadid Malik'i kucağına almıştı.

Hamilelik sürecinde güzelliğinden hiçbir şey kaybetmeyen yıldız, hayatına dair anları takipçileriyle paylaşmayı ihmal etmemişti.

Gigi Hadid, ve Zayn Malik'in ayrılık haberi, magazin gündemine bomba gibi düştü. İddiaya göre Zayn Malik, Gigi Hadid'in annesini darp etmiş, buna tahammül edemeyen Gigi Hadid ayrılık kararı almıştı.

Gigi Hadid'in kendisinden 1 yaş küçük kardeşi Bella Hadid ise bir dönem ünlü şarkıcı The Weeknd ile aşk yaşadı.

Ayrılık sonrası büyük bir depresyon yaşayan Bella Hadid, uzun bir süre kendisine gelememişti.

Bella ve Gigi Hadid Müslüman olduklarrını ve bundan gurur duyduklarını her fırsatta dile getiriyor.



