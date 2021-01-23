HABER

  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Güncel
  4. Gine açıklarında Nijeryalı korsanlar Türk gemisini rehin aldı

Gine açıklarında Nijeryalı korsanlar Türk gemisini rehin aldı

23.01.2021 21:57 | Son Güncelleme:
TAKİP ET Google News'i Takip Et

Batı Afrika ülkesi Gine açıklarında M/V Mozart isimli bir Türk gemisi, silahlı korsanlar tarafından rehin alındı.

Batı Afrika ülkesi Gine açıklarında M/V Mozart isimli bir Türk gemisi, silahlı korsanlar tarafından rehin alındı. İlk belirlemelere göre, mürettebattan 1 kişi öldürüldü, 15 kişi kaçırıldı.

Batı Afrika ülkesi Gine açıklarında, Sao Tome’nin 100 deniz mili kuzeybatısında M/V Mozart isimli bir Türk gemisi, Nijeryalı korsanlar tarafından rehin alındı. Nijerya’nın Lagos kentinden Güney Afrika’nın Cape Town kentine gitmek üzere yola çıkan geminin 19 mürettebatı bulunduğu bildirildi. İlk belirlemelere göre, Boden isimli Türk şirketine ait geminin mürettebatından 15 kişinin zorla götürüldüğü öğrenildi. 4. Kaptan Furkan Yaren radar hariç tüm kabloların söküldüğünü ve korsanlar tarafından kendisine verilen rotada seyrettiklerini bildirdi. Yaren, 2. mühendis Farman Ismayılov’un ise öldürüldüğünü açıkladı.
Nijeryalı korsanların pazarlık için haber beklediği de ulaşılan bilgiler arasında yer alıyor.

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Prof. Dr. Özlü'den sömestir tatili uyarısı: Yeni dalga gelebilirProf. Dr. Özlü'den sömestir tatili uyarısı: Yeni dalga gelebilir
Yerlikaya'dan 'militan' tepkisiYerlikaya'dan 'militan' tepkisi
71 nerenin plakası? Hangi ilin araç plaka kodu 71?71 nerenin plakası? Hangi ilin araç plaka kodu 71?

En Çok Okunan Haberler

Sağlık Bakanlığı açıkladı: İşte 23 Ocak koronavirüs tablosu

Sağlık Bakanlığı açıkladı: İşte 23 Ocak koronavirüs tablosu

Sosyal medya bu videoyu konuşuyor! Tilkiye böyle seslendi

Sosyal medya bu videoyu konuşuyor! Tilkiye böyle seslendi

Meteoroloji'den 8 il için 'sarı' uyarı

Meteoroloji'den 8 il için 'sarı' uyarı

Kısıtlama günleri ve saatleriyle ilgili flaş açıklama!

Kısıtlama günleri ve saatleriyle ilgili flaş açıklama!

Satışlar durdu, fiyatlar yüzde 20 düştü

Satışlar durdu, fiyatlar yüzde 20 düştü

Eşiyle küvet videosunu paylaşınca olay oldu

Eşiyle küvet videosunu paylaşınca olay oldu

İlginizi Çekebilir

Merakla beklenen telefon tanıtıldı! İşte fiyatı

Merakla beklenen telefon tanıtıldı! İşte fiyatı

Avrupa Parlamentosu'nda Türkiye ve Demirtaş konuşuldu

Avrupa Parlamentosu'nda Türkiye ve Demirtaş konuşuldu

2020’nin en çok tartışılan filmleri

2020’nin en çok tartışılan filmleri

Meteoroloji duyurdu! Kar yağışı geri geliyor

Meteoroloji duyurdu! Kar yağışı geri geliyor

Dudak dolgusu için gitti, hayatı karardı

Dudak dolgusu için gitti, hayatı karardı

Sevgilisi ölünce kendini vurmuştu! Son sözleri ortaya çıktı

Sevgilisi ölünce kendini vurmuştu! Son sözleri ortaya çıktı

Diğer Haberler

Sakarya'da feci kaza! Takla atarak hurdaya dönen araçtan hafif yaralı kurtuldu

Takla atarak hurdaya dönen araçtan hafif yaralı kurtuldu

Bakan Koca haritayı paylaştı: İşte illere göre aşı dağılımı

Bakan Koca haritayı paylaştı: İşte illere göre aşı dağılımı

Esenyurt'ta polisi harekete geçiren otomobil

Polisi harekete geçiren otomobil! Trafikten men edildi

Dünya genelinde Kovid-19 vaka sayısı 99 milyonu geçti

Dünya genelinde Kovid-19 vaka sayısı 99 milyonu geçti

İstanbul Valisi Yerlikaya'dan 'militan' tepkisi

Yerlikaya'dan 'militan' tepkisi

Fahrettin Altun’dan çok sert 'militan' tepkisi: Herkes haddini bilmeli

Altun’dan çok sert açıklama: Herkes haddini bilmeli

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.