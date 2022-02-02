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Gine Bissau'da darbe girişimi! Çok sayıda ölü var... Cumhurbaşkanı Embalo'dan açıklama geldi

02.02.2022 00:10 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Batı Afrika ülkesi Gine Bissau'nun başkenti Bissau'da Cumhurbaşkanlığı Sarayı etrafında silah sesleri duyulduğu bildirildi. (ECOWAS), Gine Bissau'da yaşananları yakından takip ettiklerini belirterek, olayı "darbe girişimi" olarak değerlendirdi. Afrika Birliği Komisyonu Başkanı Musa Faki Muhammed, Gine Bissau'daki gelişmeleri derin endişeyle takip ettiklerini belirterek, orduya "kışlaya dönme" çağrısı yaptı. Cumhurbaşkanı Embalo "Ben iyiyim, durum hükümetin kontrolü altında" dedi.

Gine Bissau'da darbe girişimi! Çok sayıda ölü var... Cumhurbaşkanı Embalo'dan açıklama geldi

Yerel basında çıkan haberlerde, Cumhurbaşkanı Umaro Sissoco Embalo'nun Kabine Toplantısı yaptığı esnada Cumhurbaşkanlığı Sarayı etrafında silah sesleri duyulduğu kaydedildi. Cumhurbaşkanı Embalo'nun askerin elinde olduğu iddia edilirken, Cumhurbaşkanlığı Sarayı'nın asker tarafından çember içine alındığı öne sürüldü. Sosyal medyada ise Genelkurmay Başkanı Biague na Ntan'ın dün yaşamını yitirdiği ve darbe girişimine de bu gelişmenin sebep olduğu iddiaları yer aldı.

"BAŞARISIZ BİR DARBE GİRİŞİMİ"

Öte yandan France 24 yayınına bağlanan gazeteci Ali Badaou, telefonda görüştüğü Embalo'nun durumunun iyi olduğunu söylediğini aktardı. Olayın ardından okullarda eğitime ara verildiği ve öğrencilerin evlerine gönderildiği belirtildi. Görgü tanıkları, şehir merkezinde çok sayıda asker bulunduğu ve bazı resmi kurumların da asker tarafından kordon altına alındığını aktardı.

Cumhurbaşkanlığı Sarayı etrafında silah seslerinin yükseldiği olayın darbe girişimi olduğu açıklandı. Gine Bissau Hükümet Sözcüsü Pamela Ferreira, bazı askerlerin Cumhurbaşkanı Umaro Sissoco Embalo’yu devirmeye çalıştığını ve bunun başarısız bir darbe girişimi olduğunu ifade etti.

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DARBE GİRİŞİMİNE KALKIŞANLARA "KIŞLAYA DÖNÜN" ÇAĞRISI

Afrika Birliği Komisyonu Başkanı Musa Faki Muhammed, Batı Afrika ülkesi Gine Bissau'daki gelişmeleri derin endişeyle takip ettiklerini belirterek, orduya "kışlaya dönme" çağrısı yaptı. Muhammed, yaptığı yazılı açıklamada, hükümete yönelik darbe girişiminin son bulmasını ve ordunun gecikmeksizin kışlaya dönmesini istedi.

Komisyon Başkanı, Cumhurbaşkanı Umaro Sissoco Embalo ve hükümet üyelerinin güvenliğinin sağlanması ve aralarında tutuklu olanların serbest bırakılması çağrısı da yaptı.

Batı Afrika Devletleri Ekonomik Topluluğu (ECOWAS) da, Gine Bissau'da yaşananları yakından takip ettiklerini belirterek, olayı "darbe girişimi" olarak değerlendirmişti. Birleşmiş Milletler (BM) Genel Sekreteri Antonio Guterres’in sözcülerinden Farhan Haq ise açıklamasında, "Genel Sekreter Guterres, Bissau’daki şiddetli çatışma haberlerinden derin endişe duyuyor. Guterres, çatışmanın bir an önce sona ermesini ve ülkenin demokratik kurumlarına tam saygı gösterilmesini istiyor" demişti.

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CUMHURBAŞKANI EMBALO'DAN AÇIKLAMA

Darbe girişiminde bulunulan Gine Bissau'da Cumhurbaşkanı Umaro Sissoco Embalo, iyi olduğunu ve hükümetin durumu kontrol altına aldığını duyurdu. Asker tarafından alıkonulduğu iddia edilen Cumhurbaşkanı Embalo, Twitter hesabından paylaşım yaptı.

Embalo, "Elhamdülillah ben iyiyim. Durum hükümetin kontrolü altında. Ben ve hükümetim için endişelenen Gine Bissau halkına ve ülkemizin dışındaki tüm kişilere teşekkür ederim. Yaşasın cumhuriyet. Tanrı, Gine Bissau'yu korusun." ifadelerini kullandı.

Öte yandan Fransız Jeune Afrique dergisi de Embalo ile yaptığı telefon görüşmesini kaynak göstererek Embalo'nun silahlı çatışmada "çok sayıda ölü" olduğunu söylediğini aktardı. (AA/İHA)

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