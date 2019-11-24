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Gine Bissau halkı cumhurbaşkanı seçimi için sandık başına gitti

GÜNCEL HABERLERİ  | 24.11.2019 13:59 | Son Güncelleme

Yaklaşık 76 bin seçmenin kayıtlı olduğu ülkede, mevcut Cumhurbaşkanı Jose Mario Vaz'ın yanı sıra 11 aday cumhurbaşkanlığı için yarışıyor

Afrika ülkesi Gine Bissau'da halk, yeni cumhurbaşkanını seçmek için oy kullanmaya başladı.

Ülke genelinde yerel saatle 07.00'de açılan sandıklarda oy kullanma işlemi saat 17.00'ye kadar sürecek.

Nüfusu 2 milyonu bulan ve yaklaşık 76 bin seçmenin kayıtlı olduğu ülkede, partisinden ayrılarak seçime bağımsız giren mevcut Cumhurbaşkanı Jose Mario Vaz'ın yanı sıra 11 aday cumhurbaşkanı olmak için yarışıyor.

Seçimde, Cumhurbaşkanı Vaz ile eski partisi Cape Verde'nin Bağımsızlığı İçin Afrika Partisinin (PAIGC) adayı Domingos Simoes Pereira ve ana muhalefet lideri Umaro Sissoko Embalo en güçlü adaylar olarak öne çıkıyor.

Öte yandan bağımsızlığını kazandığı 1974'ten bu yana 9 darbe girişimine sahne olan ülkede, halihazırdaki siyasi krize rağmen ilk defa bir cumhurbaşkanı görev süresini tamamlayarak seçime gidiyor.

Adaylardan birinin yüzde 50'yi geçmemesi durumunda 29 Aralık'ta seçimin ikinci turu düzenlenecek.

- Siyasi kriz ortamında seçim

Gine Bissau'da, görev süresi boyunca 8 başbakan göreve getiren Cumhurbaşkanı Jose Mario Vaz'ın 29 Ekim'de Aristides Gomes'in liderliğindeki hükümeti görevden alması ülkede yeni siyasi krize neden olmuştu.

Görev süresinin 23 Haziran'da dolması nedeniyle Batı Afrika Ülkeleri Ekonomik Topluluğunun (ECOWAS), seçimler düzenlenene kadar sembolik olarak cumhurbaşkanlığı görevini sürdürmesine karar verdiği Vaz'ın seçime haftalar kala hükümeti feshetmesi, ülkede ve uluslararası toplumda büyük tepki çekmişti.

Bu adım, ülkenin yeniden darbe sarmalına döneceği endişesine yol açarken, ECOWAS ile Afrika Birliği (AfB) Gomes ve ekibini meşru hükümet olarak tanıdıklarını açıklamıştı.

Vaz'ın, Gomes'in yerine atadığı Faustino Fudut Imbali ise uluslararası baskılara dayanamayarak 10 gün sonra istifa etmek zorunda kalmıştı.

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