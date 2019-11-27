Gine Bissau'da cumhurbaşkanlığı yarışı ikinci tura kaldı

Siyasi krizle boğuşan Afrika ülkesi Gine Bissau'da pazar günü düzenlenen cumhurbaşkanlığı seçiminde yarış ikinci tura kaldı.

Ulusal Seçim Komisyonu tarafından yayımlanan geçici sonuçlara göre, ikisi de başbakanlık yapmış olan iktidar partisi Cape Verde'nin Bağımsızlığı İçin Afrika Partisinin (PAIGC) adayı Domingos Simoes Pereira ile ana muhalefet partisi lideri Umaro Sissoco Embalo sırasıyla oyların yüzde 40,13'ünü ve 27,65'ini alarak seçimi önde götüren iki isim oldu.

Adaylardan herhangi birinin yüzde 50'yi geçmemesi nedeniyle, cumhurbaşkanlığı yarışının kazananı en yüksek oyu alan iki aday olan Pereira ve Embalo arasında 29 Aralık'ta yapılacak ikinci turda belirlenecek.

İkinci turda adaylardan en yüksek oyu alan cumhurbaşkanlığı koltuğuna oturacak ve ülkeyi gelecek 5 yıl boyunca yönetecek isim olacak.

- Siyasi kriz ortamında seçim

Gine Bissau'da, görev süresi boyunca 8 başbakan göreve getiren Cumhurbaşkanı Jose Mario Vaz'ın 29 Ekim'de Aristides Gomes'in liderliğindeki hükümeti görevden alması ülkede yeni siyasi krize neden olmuştu.