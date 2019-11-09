HABER

Gine Bissau’da uluslararası toplumun tanımadığı Başbakan istifasını sundu

GÜNCEL HABERLERİ  | 09.11.2019 15:18 | Son Güncelleme

Görevine 11 gün önce atanan Başbakan Faustino Imbali, istifasına “ülkesinde silahlı bir çatışmadan sorumlu olmak istememesini” gerekçe gösterdi

Gine Bissau'da, Cumhurbaşkanı Jose Mario Vaz’ın 29 Ekim’de atadığı Başbakan Faustino Imbali’nin istifa ettiği bildirildi.

Yerel basına göre, Devlet Bakanı ve Imbali’nin sözcüsü Francelino Cunha, Başbakan’ın istifa mektubunu cumhurbaşkanlığına sunduğunu belirtti.

Cunha, Imbali’nin ülkesinde silahlı bir çatışmadan sorumlu olmak istemediği için istifa ettiğini aktardı.

24 Kasım’da düzenlenecek cumhurbaşkanlığı seçimleri için ülke turunda olan Cumhurbaşkanı Vaz, henüz Imbali’nin istifasını kabul etmedi.

Afrika Birliği (AfB) ile Batı Afrika Ülkeleri Ekonomik Topluluğu’nun (ECOWAS), Cumhurbaşkanı Vaz’ın 29 Ekim’de Aristides Gomes hükümetini feshetmesinin yasa dışı olduğunu, Gomes’in yerine atanan Imbali’yi tanımadıklarını duyurmuştu.

ECOWAS’ın “istifa et ya da yaptırımlarla karşı karşıya kalırsın” ultimatomu verdiği Imbali, ayrıca ülkede görev yapan ECOWAS birliklerinin, hükümetinin feshini kabul etmeyen Gomes’in ekibinin bulunduğu devlet binalarını koruyarak çalışmasını engellediğini belirtiyor.

PARTNERHalle Berry'nin kasları olay olduHalle Berry'nin kasları olay oldu
/havadan fotoğraflar / İstanbul en yüksek binalarından birini Çinliler satın aldı/havadan fotoğraflar / İstanbul en yüksek binalarından birini Çinliler satın aldı
GESKON Genel Başkanı Cevahiroğlu 10 Kasım mesajı yayınladıGESKON Genel Başkanı Cevahiroğlu 10 Kasım mesajı yayınladı
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
Başbakan Gine Bissau istifa

En Çok Okunan Haberler

Balkondan atlayan üniversiteli Özgecan, hayatını kaybetti

Balkondan atlayan üniversiteli Özgecan, hayatını kaybetti

Irak'ta ABD askeri üssüne füze saldırısı!

Irak'ta ABD askeri üssüne füze saldırısı!

Mucize Doktor'un Tanju'su bakın kiminle evli! Eşi de ünlü çıktı

Mucize Doktor'un Tanju'su bakın kiminle evli! Eşi de ünlü çıktı

Şeyma Subaşı'nın arabada yaptığı hareketler olay oldu

Şeyma Subaşı'nın arabada yaptığı hareketler olay oldu

Antalya'da 4 kişilik aile ölü bulundu! Siyanür şüphesi

Antalya'da 4 kişilik aile ölü bulundu! Siyanür şüphesi

İstanbul'da hareketli sabah! Çok sayıda gözaltı

İstanbul'da hareketli sabah! Çok sayıda gözaltı

İlginizi Çekebilir

"Bitmeden Yakala" fırsatları Amazon'da seni bekliyor. Birçok kategorideki özel fırsatları kaçırmayın!

"Bitmeden Yakala" fırsatları Amazon'da seni bekliyor. Birçok kategorideki özel fırsatları kaçırmayın!

Kompresör ile makatına hava bastılar, vücudu balon gibi şişti

Kompresör ile makatına hava bastılar, vücudu balon gibi şişti

Telefonu en uygun fiyatlarla yenileme zamanı

Telefonu en uygun fiyatlarla yenileme zamanı

İBB'den proje iptali! İmamoğlu duyurdu

İBB'den proje iptali! İmamoğlu duyurdu

Artık kesinleşti! Erdoğan tüm suçlarını affetti!

Artık kesinleşti! Erdoğan tüm suçlarını affetti!

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
İçişleri Bakanlığı duyurdu! Ağrı'da 7 terörist etkisiz hale getirildi

İçişleri Bakanlığı duyurdu! Ağrı'da 7 terörist etkisiz hale getirildi

Çağlayan Adliyesi'nde intihar etmişti! Yazar Seray Şahiner'in eşi İbrahim Özkan toprağa verildi

Ünlü yazar Seray Şahiner'den eşine son veda

Kaçmaya çalışırken böyle yakalandılar

Kaçmaya çalışırken böyle yakalandılar

İzmir'de korkunç olay! İnşaat işçisi el ve ayakları bağlı olarak ölü bulundu

İzmir'de vahşet! El ve ayakları bağlı olarak ölü bulundu

Küçükçekmece'de ilginç yıkım!

Küçükçekmece'de ilginç yıkım!

İzmir’de vahşet! Elleri ve ayakları bağlı ceset bulundu

Elleri ve ayakları bağlı halde bulundu

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.