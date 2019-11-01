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Gine Bissau'da yeni hükümet kuruldu

GÜNCEL HABERLERİ  | 01.11.2019 03:58 | Son Güncelleme

Cumhurbaşkanı Jose Mario Vaz, hafta başında feshedilen hükümetin yerine kararname ile yeni hükümeti atadı - 17 Bakan ve 14 devlet genel sekreteri kadrosundan oluşan kabinenin başına Faustino Fudut Imbali getirildi

Gine Bissau'da, uluslararası toplumun tanımayacağını ilan etmesine rağmen yeni hükümetin kurulduğu bildirildi.

Yerel basındaki haberlere göre, Cumhurbaşkanı Jose Mario Vaz kararname ile yeni hükümeti göreve getirerek başbakanlığa da Faustino Fudut Imbali'yi atadı.

Hükümetin 24 Kasım'da yapılması planlanan cumhurbaşkanlığı seçiminin gerçekleştirilmesi için çalışması çağrısında bulunan Vaz, "Hükümetin tüm üyelerini seçimlerin zamanında düzenlemesine yönelik çabalarını iki katına çıkarmaya davet ediyorum." ifadelerini kullandı.

Yeni kabine, 17 bakan ve 14 devlet genel sekreteri kadrosundan oluşuyor.

Cumhurbaşkanı Vaz, pazartesi yayımladığı kararnameyle "cumhuriyet kurumlarının normal işleyişini önleyen ciddi siyasi kriz gözlemlediği" gerekçesiyle başbakanlık makamında Aristide Gomez'in olduğu hükümeti feshetmişti.

Bu kararın ardından Batı Afrika Devletleri Ekonomik Topluluğu (ECOWAS), Vaz'ın hükümeti görevden almasını kanunsuz kabul ettiğini ve kararı "yasa dışı" bulduğunu açıklamıştı.

Yaklaşık 2 milyon nüfuslu Gine Bissau, 4 yıldır siyasi krizle mücadele ediyor. Bağımsızlığını 1974'te kazanan ülkede, o tarihten bu yana 4 darbe, 16 darbe girişimi ve çok sayıda hükümet değişikliği yaşandı.

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Gine Bissau hükümet kabine kararname

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