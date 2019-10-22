Gine Cumhurbaşkanı Conde TİKA projesinin açılışını yaptı

Türk İşbirliği ve Koordinasyon Ajansı Başkanlığının (TİKA) Gine'nin başkenti Konakri'de donanımını sağladığı Kadın Meslek Edindirme Merkezi Gine Cumhurbaşkanı Alpha Conde tarafından açıldı.

TİKA'dan yapılan açıklamaya göre, Konakri’de TİKA tarafından donanımı yapılan 600 kişi kapasiteli Kadın Meslek Edindirme Merkezi’nin açılışını Gine Cumhurbaşkanı Conde yaptı.

Merkezde konferans ve toplantı salonlarının yanı sıra dikiş nakış, kuaför, el yapımı sabun ve elbise boyama alanında modern bir ortamda Gineli kadınlara eğitim veriliyor. Bakanlıklar, Birleşmiş Milletler Kalkınma Programı (UNDP) ve Gıda ve Tarım Örgütü (FAO) gibi uluslararası kuruluşlar da merkezde eğitim programları düzenliyor.

Gine kabine üyelerinin de hazır bulunduğu açılış töreninde konuşan Cumhurbaşkanı Conde, kadınlar ve gençlerin toplumun gücü olduğunu belirterek şunları kaydetti:

"Şehir merkezlerinde 36 adet kadın meslek edindirme merkezi var, hepsini donatacağız. Daha sonra kırsal kesime odaklanacağız, oralarda da benzer merkezler açacağız. Birlikteyiz ve ilerleyeceğiz, buna inanın. Bugün açılışını gerçekleştireceğimiz merkezin donanımında başta TİKA olmak üzere katkısı olan diğer kurumlara da teşekkür ediyorum."

