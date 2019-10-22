HABER

Gine Cumhurbaşkanı Conde TİKA projesinin açılışını yaptı

GÜNCEL HABERLERİ  | 22.10.2019 11:03 | Son Güncelleme

Gine Cumhurbaşkanı Conde TİKA projesinin açılışını yaptı

Türk İşbirliği ve Koordinasyon Ajansı Başkanlığının (TİKA) Gine'nin başkenti Konakri'de donanımını sağladığı Kadın Meslek Edindirme Merkezi Gine Cumhurbaşkanı Alpha Conde tarafından açıldı.

TİKA'dan yapılan açıklamaya göre, Konakri’de TİKA tarafından donanımı yapılan 600 kişi kapasiteli Kadın Meslek Edindirme Merkezi’nin açılışını Gine Cumhurbaşkanı Conde yaptı.

Merkezde konferans ve toplantı salonlarının yanı sıra dikiş nakış, kuaför, el yapımı sabun ve elbise boyama alanında modern bir ortamda Gineli kadınlara eğitim veriliyor. Bakanlıklar, Birleşmiş Milletler Kalkınma Programı (UNDP) ve Gıda ve Tarım Örgütü (FAO) gibi uluslararası kuruluşlar da merkezde eğitim programları düzenliyor.

Gine kabine üyelerinin de hazır bulunduğu açılış töreninde konuşan Cumhurbaşkanı Conde, kadınlar ve gençlerin toplumun gücü olduğunu belirterek şunları kaydetti:

"Şehir merkezlerinde 36 adet kadın meslek edindirme merkezi var, hepsini donatacağız. Daha sonra kırsal kesime odaklanacağız, oralarda da benzer merkezler açacağız. Birlikteyiz ve ilerleyeceğiz, buna inanın. Bugün açılışını gerçekleştireceğimiz merkezin donanımında başta TİKA olmak üzere katkısı olan diğer kurumlara da teşekkür ediyorum."

PARTNER 26 bin lira ile başladı,şimdi altın kaplama yat sahibi bir iş kadını! 26 bin lira ile başladı,şimdi altın kaplama yat sahibi bir iş kadını!
Kadınlar yeşil sahada Mehmetçik için dua ettiKadınlar yeşil sahada Mehmetçik için dua etti
Erdoğan'dan sert tepki: Benle değil teröristlerle görüşüyorErdoğan'dan sert tepki: Benle değil teröristlerle görüşüyor
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
Gine tika

En Çok Okunan Haberler

Erdoğan'ın imzasıyla yayımlandı! 2 bölge hakkında flaş karar!

Erdoğan'ın imzasıyla yayımlandı! 2 bölge hakkında flaş karar!

Radamel Falcao, Real Madrid maçında yok

Radamel Falcao, Real Madrid maçında yok

Kral eşine acımadı! Monarşiye sadakatsizlik yapınca...

Kral eşine acımadı! Monarşiye sadakatsizlik yapınca...

Canlı yayında çok sert tartışma! Programı terk etti!

Canlı yayında çok sert tartışma! Programı terk etti!

Serkan Kırıntılı dünya futbol tarihine geçti

Serkan Kırıntılı dünya futbol tarihine geçti

ABD'den Barış Pınarı Herekatı'nı karalama hamlesi!

ABD'den Barış Pınarı Herekatı'nı karalama hamlesi!

İlginizi Çekebilir

"Bitmeden Yakala" fırsatları Amazon'da seni bekliyor. Birçok kategorideki özel fırsatları kaçırmayın!

"Bitmeden Yakala" fırsatları Amazon'da seni bekliyor. Birçok kategorideki özel fırsatları kaçırmayın!

Feci kaza! Ölü ve yaralılar var

Feci kaza! Ölü ve yaralılar var

Telefonu en uygun fiyatlarla yenileme zamanı

Telefonu en uygun fiyatlarla yenileme zamanı

ABD - Türkiye mutabakatı ile ilgili Rusya’dan ilk açıklama

ABD - Türkiye mutabakatı ile ilgili Rusya’dan ilk açıklama

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Trump'a yanıt

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Trump'a yanıt

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Macron'a sert tepki!

Erdoğan'dan sert tepki: Benle değil teröristlerle görüşüyor

İmamoğlu'ndan Haydarpaşa ve Sirkeci Garı açıklaması

İmamoğlu'ndan Haydarpaşa ve Sirkeci Garı açıklaması

PKK/YPG’li teröristlerin Tel Abyad’daki tünelleri ortaya çıktı! Kenti köstebek yuvasına çevirmişler

PKK/YPG’li teröristler Tel Abyad’ı köstebek yuvasına çevirmiş

15 Temmuz Demokrasi Otogarı'nda taksicilerin park ücreti tuzağı!

Otogar'da büyük tuzak! 'Esnaflığa aykırı şeyler yapıyorlar'

Son dakika! Konya merkezli 27 ilde FETÖ operasyonu

Konya merkezli 27 ilde FETÖ operasyonu

Mersin’de ' taktak motoru' devrildi! Çok sayıda yaralı var

Mersin’de ' taktak motoru' devrildi! Çok sayıda yaralı var

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.