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Gine lideri, Çalışma Bakanı’nı sokak ortasında dövdü

DÜNYA HABERLERİ  | 16.09.2020 17:14 | Son Güncelleme

Ginde Devlet Başkanı Alpha Conde, Çalışma Bakanı’nı görevinden memnun olmadığı gerekçesiyle sokak ortasında dövdü.

Gine lideri, Çalışma Bakanı’nı sokak ortasında dövdü

Gine Devlet Başkanı Alpha Conde, sorumluluk eksikliği nedeniyle görevini yeteri kadar yapmadığı gerekçesiyle kabinedeki Çalışma Bakanı’nı sokak ortasında dövdü.

Amatör kameralarca kaydedilen görüntülerde, Conde’nin bakana vurduğu, bakanın ise kaçmaya çalıştığı görüldü. Görüntüler, sosyal medyada paylaşım rekoru kırdı.

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