Gine lideri, Çalışma Bakanı’nı sokak ortasında dövdü

Gine Devlet Başkanı Alpha Conde, sorumluluk eksikliği nedeniyle görevini yeteri kadar yapmadığı gerekçesiyle kabinedeki Çalışma Bakanı’nı sokak ortasında dövdü.
#شاهد | الرئيس الغيني ألفا كوندي يلكم ويضرب وزير العمال نتيجة التماطل في عمله وعدم التحلي بالمسؤولية في التسيير . pic.twitter.com/OdRvwXwSkm— المنارة للإعلام (@AlmanaraMedia) September 15, 2020
Amatör kameralarca kaydedilen görüntülerde, Conde’nin bakana vurduğu, bakanın ise kaçmaya çalıştığı görüldü. Görüntüler, sosyal medyada paylaşım rekoru kırdı.