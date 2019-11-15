Gine'de anayasa reformu protestolarında 3 kişi öldü

Batı Afrika ülkesi Gine'de muhalefet, Cumhurbaşkanı Alpha Conde'nin önerdiği anayasa değişikliğine karşı protestolarına yeniden başladı.

Anayasanın Korunması Ulusal Cephesince (FNDC) başkent Konakri'de düzenlenen protesto yürüyüşüne katılanlar, Conde'nin 3. dönem için aday olabilmesine olanak sağlayacak değişikliğe karşı olduklarını belirterek "Üçüncü döneme hayır" sloganları attı.

Bazı araçları ateşe veren ve güvenlik güçlerine taş atan göstericilere polis, göz yaşartıcı gaz ve gerçek mermi ile müdahale etti.

FNDC'den yapılan açıklamaya göre, polisin müdahalesinde 3 sivil hayatını kaybetti.

- Conde yeniden görev yapmak istiyor

Cumhurbaşkanının en fazla iki dönem üst üste görev yapabildiği ülkede, ikinci dönem görev süresi Aralık 2020'de sona erecek Conde, 22 Eylül'de yaptığı açıklamada, parti üyelerinden üçüncü dönem de seçilebilmesine imkan sağlayacak anayasa değişikliğine yönelik referandum ve genel seçim hazırlıkları yapılmasını istemişti.

FNDC'nin ekim ayının ikinci haftasında düzenlediği gösterilerde, en az 10 kişi hayatını kaybetmişti.

Conde, ülkenin 1958'de bağımsızlığını kazanmasından bu yana ilk demokratik güç değişimiyle Aralık 2010'da 5 yıllığına seçilerek göreve gelmiş, 2015'te yeniden seçilmişti.

