Gine'de Cumhurbaşkanı Alpha Conde’ye destek gösterisi

Batı Afrika ülkesi Gine'de bir dönem daha seçilmesine imkan verecek anayasa değişikliği referandumu öneren Cumhurbaşkanı Alpha Conde'ye destek gösterisi düzenlendiği bildirildi.

Afrika basınındaki haberlere göre, yurt dışından dönen Cumhurbaşkanı Conde’ye desteklerini göstermek isteyen binlerce kişi havaalanını ve yolunu doldurdu. Göstericilerin, iktidar partisinin sarı ve beyaz renklerini taşıyan tişörtlerinde, "Yeni anayasaya evet", "Referanduma gidelim" yazıları yer aldı.

Muhalefet, hükümetin kamu fonlarıyla finanse ettiği gösteriye kamu çalışanları ile öğrencileri katılmaya zorladığını ileri sürdü.

Muhalefet, Conde yönetiminin, geçen hafta düzenlenen yüzbinlerce kişilik muhalif gösteriye cevap vermek amacıyla destek gösterisi düzenlediğini iddia etti.

Geçen haftaki referandum karşıtı gösteriye, organizatörlere göre bir milyon, hükümete göre 30 bin kişi katılmıştı.

Gine’de ekimin ikinci haftasında anayasa değişikliğine yönelik referanduma karşı çıkanların düzenlediği gösterilerde 8 sivil hayatını kaybetmişti.