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  4. Gine'de muhalefetten Cumhurbaşkanı karşıtı protestolara ara

Gine'de muhalefetten Cumhurbaşkanı karşıtı protestolara ara

GÜNCEL HABERLERİ  | 16.01.2020 12:59 | Son Güncelleme

Muhalefet, pazartesi gününden bu yana 3 sivilin öldüğü protestolara 4 gün ara verdi

Batı Afrika ülkesi Gine'de muhalefetin, Cumhurbaşkanı Alpha Conde'nin üçüncü dönem görev yapma amacıyla önerdiği anayasa değişikliğine karşı protestolarını askıya aldığı bildirildi.

Yerel basındaki haberlere göre, ekim ayından bu yana Conde'nin üçüncü dönem görev yapma planına karşı protestolar düzenleyen Anayasanın Korunması Ulusal Cephesince (FNDC) yapılan açıklamada, son protesto dalgasında pazartesi gününden bu yana 3 sivilin öldüğü belirtildi.

Ginelilerin ölenleri rahat defnedebilmesine ve tüketim mallarını stoklamalarına olanak sağlayacak şekilde protestolara 4 gün ara verildiği kaydedilen açıklamada, haftaya pazartesi gününden itibaren tüm ülkenin yeniden gösteriler için seferber olması istendi.

Diğer yandan Cumhurbaşkanlığınca yayımlanan kararnameyle, 16 Şubat'ta düzenlenecek milletvekili seçimleri için kampanya döneminin bugün başladığı ve 14 Şubat'a kadar süreceği kaydedildi.

Milletvekili seçimlerini, Cumhurbaşkanı Conde'nin gücünü sağlamlaştırma manevrası olarak gören muhalefet, sandığa gitmeyeceğini ve seçim yapılmasını engelleyeceğini duyurmuştu.

- Conde yeniden görev yapmak istiyor

Ülkenin 1958'de bağımsızlığını kazanmasından bu yana ilk demokratik güç değişimiyle Aralık 2010'da 5 yıllığına seçilerek göreve gelen Conde, 2015'te yeniden seçilmişti.

Cumhurbaşkanının en fazla iki dönem üst üste görev yapabildiği ülkede, ikinci dönem görev süresi Aralık 2020'de sona erecek Conde, eylül ayında parti üyelerinden üçüncü dönem de seçilebilmesine imkan sağlayacak anayasa değişikliğine yönelik referandum ve genel seçim hazırlıkları yapılmasını istemişti.

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Anahtar Kelimeler:
Cumhurbaşkanı Alpha Conde Gine protesto

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