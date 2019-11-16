Gine’de süren protestolarda ölü sayısı 17’ye yükseldi

Gine’de Devlet Başkanı Alpha Conde karşıtı gösterilerde hayatını kaybedenlerin sayısı 17’ye yükseldi.

Gine’de Devlet Başkanı Alpha Conde aleyhinde devam eden protesto gösterilerinde ölü sayısını 17’ye yükseldiği açıklandı. Kasım ayının başından bu yana üçüncü dönem için seçilen 81 yaşındaki Conde’nin yeniden devlet başkanı olmasına karşı çıkan gruplar tarafından düzenlenen gösterilerin sonuncusunda 3 kişi daha öldü. 16, 19 ve 32 yaşlarındaki üç kişinin ölümüyle beraber Gine’de ölü sayısı protestolarda ölenlerin sayısı 17’ye yükseldi. Mağdurların aileleri ölen üç kişinin de silahla açılan ateş sonucu hayatlarını kaybettiklerini iddia etti. 14 ve 15 Ekim’de yapılan protesto gösterilerinde, 11 kişi silahla vurularak öldürülmüştü. 4 Kasım’da ölenler için düzenlenen cenaze töreni sırasında da yine 2 kişi silahla vurularak hayatını kaybetmişti. Ayrıca 12 Ekim’den bu yana Anayasa Savunması Ulusal Cephesi’nin (FNDC) en az 60 üyesi tutuklandı. Liderlerinden beşi izinsiz gösteri yapmak suçlamasıyla altı ay hapis cezasına çarptırıldı.

Conde, 23 Eylül’de üçüncü kez Gine’de devlet başkanlığı görevini üstlendiğini açıkladı. O tarihten bu yana FNDC beşinci kez gösteri düzenledi. Conde, Birleşmiş Milletler Genel Kuruluna katılamak için New York’a seyahat ederken, ’referandum ve seçimler’ için örgütlenme ve hazırlık talimatı verdi. Fakat dönüşünü takip eden süreçte bu konuda herhangi bir adım atmadı. Gösteriler de bunun üzerine şiddetlendi. Conde de, hem polise hem de askere protestoları yatıştırmaları için sert önlemler alma konusunda yetki verdi.

Alpha Conde, 21 Aralık 2010’da iktidara geldi. 2015’te ikinci ve son kez seçildi. Çünkü Gine Anayasasına göre bir kişi en fazla iki dönem başkanlık yapabiliyor. Ancak, 81 yaşındaki devlet başkanı Anayasayı değiştirmeye tenezzül etmeden bu yıl erken seçime gitti. Kendisi de yasalara aykırı olmasına rağmen aday oldu. Oldukça tartışmalı geçen seçim süreci sonrasında kendisini üçüncü bir dönem için yeniden başkan ilan etti. Birleşmiş Milletler, Conde’nin ikinci döneminde Ocak 2015 ile Ekim 2019 tarihleri arasında gerçekleştirilen gösterilerde de en az 73 kişinin hayatını kaybettiğini belirtiyor.

