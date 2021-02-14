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Gine’de Yıllar Sonra Ebola Ölümleri

14.02.2021 21:40 | Son Güncelleme:
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Gine’de Yıllar Sonra Ebola Ölümleri

Gine’de sağlık yetkilileri en az üç kişinin Ebola nedeniyle hayatlarını kaybettiğini açıkladılar

Gine’de sağlık yetkilileri en az üç kişinin Ebola nedeniyle hayatlarını kaybettiğini açıkladılar.

Gine, Ebola’nın 5 yıl önce sona erdiği üç Batı Afrika ülkesinden biriydi.

Ülkenin güneyinde Gueckedou kasabasında 5 kişide daha virüsün tespit edildiği kaydedildi.

Yetkililer hastalarla teması olanların karantinaya alındığını belirtti.

Geçen hafta Kongo da Ebola vakaları olduğunu açıklamıştı.

Sağlık yetkilileri Gine’deki son vakaların Covid-19’la mücadele eden ülke için önemli bir zorluk olabileceğini belirtiyorlar.

Gine’de Ebola’dan 2500 kişi yaşamını ytirmişti.

2014’le 2016 arasında Gine’yle birlikte Liberya ve Sierra Leone’de toplam 11,300 kişi Ebola nedeniyle yaşamını yitirmişti.

Pazar günü vakaların açıklandığı Nzerekore bölgesi daha önce de salgının başladığı bölge.

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